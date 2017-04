30 chantiers programmés par la SNCF en 2017 en Lorraine

La SNCF poursuit son programme de modernisation du réseau en 2017. L'entreprise investit 370 millions d'euros. Rien qu'en Lorraine, 30 chantiers sont programmés.

De 270 l'an dernier, l'investissement de la SNCF dans la modernisation du réseau passe à 370 millions d'euros cette année dans le Grand Est. Une enveloppe à laquelle s'ajoutent 200 millions d'euros annuels pour la maintenance courante. "Nous continuons l'effort de rénovation du réseau structurant. De façon générale en France, le réseau ferroviaire en a besoin", souligne Marc Bizien, directeur territorial SNCF Réseau Grand Est.

La région Grand Est est importante : nous représentons environ 12% du réseau ferré national"

En Lorraine, les investissements se concrétisent en trente chantiers : modernisation des voies en gare de Thionville pour 15 M€ (à partir du 7 d'août), remplacement d'aiguillages en gare de Nancy pour 1M€ (septembre), fin du chantier de remise à niveau de la ligne Neufchâteau - Gironcourt pour 5M€ (second semestre), régénération du tunnel de la Platinerie près de Longuyon pour 10M€ (à partir du 24 avril).

1 km de voie renouvelé chaque jour grâce à une usine roulante

Le plus gros chantier en Lorraine concerne la ligne Nancy - Toul - Neufchâteau et il débute le 2 mai : 154 millions d'euros vont être injectés pour renouveler entièrement les 80 km de voies entre Barizey-la-Côte, au sud de Toul et Culmont-Chalindrey, en Haute-Marne. Pendant sept mois, 500 agents travailleront autour d'une "suite rapide", véritable usine roulante.

L'une des trois "suites rapides" françaises interviendra dès le mois prochain au sud de Toul, entre Barizey-la-Côte et Culmont-Chalindrey - Photo SNCF

Explications de Marc Bazien : "il n'y a que trois suites rapides qui interviennent en France donc un tiers de la capacité française sera mobilisée sur la région Grand Est. La suite rapide fonctionne de manière extrêmement industrielle, on peut renouveler jusqu'à un kilomètre de voie par jour. A l'avant, le rail est enlevé de même que le ballast et les traverses. Et à l'arrière, sont déposés de nouveaux rails, traverses et ballast. La ligne est immédiatement remise en capacité de circulation".

Ces travaux ne manqueront pas de créer des perturbations pour les voyageurs. Trains supprimés, cars de substitution, changements d'horaires, allongement des temps de parcours : la SNCF promet de minimiser l'impact pour sa clientèle et de l'informer.