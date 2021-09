30 km/h à Bordeaux : "ce chamboulement, nous devons le faire maintenant" dit Pierre Hurmic

"La voiture n'est pas indésirable. Nous voulons un meilleur équilibre des différents modes de déplacements. Ce qui va dans le sens des demandes des habitants" a expliqué le maire écologiste de Bordeaux venu défendre sur France Bleu Gironde ce jeudi 16 septembre, le passage, en janvier prochain, de toutes les rues de la ville, hormis les boulevards, à 30 km/h au lieu de 50, comme c'est déjà le cas à Bègles ou à Paris.

"Il y a toujours des voitures qui circuleront. D'ailleurs la zone 30 c'est sur 90% des axes de la ville. Il faut partager la chaussée et penser au vélo et à la marche à pied aussi. On va multiplier quasiment par deux les zones piétonnes. C'est une démarche audacieuse et nous le faisons car nous avons le devoir de le faire".

"Vous croyez qu'Alain Juppé est allé concerter rue par rue quand il a fait le tramway ?"

Sur la manière de faire, sans concertation, ce qu'a regretté une partie de l'opposition municipale, Pierre Hurmic, adepte de la méthode de "démocratie permanente", il se défend : "beaucoup de gens rêvent à Bordeaux, de ce que j'appelle l'écologie plus tard. 2030 ce sera trop tard. Il faut le faire maintenant et il faut un certain courage. En 1995, quand Alain Juppé a fait le tramway, vous croyez qu'il est allé faire de la concertation rue par rue avec les riverains ? Je comprends que ce chamboulement dans la circulation puisse susciter des inquiétudes, puissent réveiller tous les conservatismes. Mais on circule mal aujourd'hui dans Bordeaux et il faut des décisions audacieuses".

Et "s'il y avait des erreurs majeures qui étaient commises, mais pas des égoïsmes de rues, nous sommes prêts à les corriger" a conclu Pierre Hurmic.