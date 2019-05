30 km/h maximum bientôt dans le quartier des Catalans à Marseille

La deuxième phase des travaux de modernisation des Catalans commencera à la fin de l'été. Trottoirs élargis, piste cyclable et ralentisseurs. La vitesse maximale sera réduite à 30 km/h.

Marseille, France

C'est le dernier été à 50 km/h aux Catalans à Marseille. A la fin des vacances, la deuxième phase de la rénovation du quartier commencera. Des ralentisseurs seront installés. Les trottoirs vont être élargis pour installer des terrasses et une piste cyclable rejoindra celle de la Corniche. "Il y a une volonté de la population de se réapproprier l'espace, assure Martine Vassal, la présidente de la métropole d'Aix-Marseille et du conseil départemental des Bouches du Rhône. Il fallait trouver l'aménagement qui donne satisfaction à tout le monde. A ceux qui veulent passer en voiture, en vélo, en trottinette ou à pied". Sur le front de mer le plus proche du centre ville, devant la plage des Catalans, la vitesse maximale sera donc réduite à 30 km/h.

Des arbres en plus, des places de stationnement en moins

A la fin des travaux, le quartier s'offrira aussi une nouvelle jeunesse avec des bordures de trottoirs en calcaire, du béton sablé au sol et surtout des arbres à la place des stationnement supprimées dans la rue des catalans. Plus tard, un parking réservé aux habitants sera installé dans la rue d'Endoume. Les habitants et les plagistes devront attendre l'année 2025 pour profiter du tramway avec le prolongement de la ligne 3 depuis la rue de Rome jusqu'à la place du 4 septembre.

Les zones à 30 km/h sont 8 fois moins mortelles

D'autres grandes communes sont allées plus loin comme Grenoble où la quasi totalité des rues sont à 30 km/h depuis le 1er janvier 2016. Cet été, la ville de Nantes appliquera la mesure à tout son secteur nord avec l'objectif de 70 % des rues d'ici 2027. En Espagne, 80 % des rues de Madrid sont déjà à 30 km/h depuis la fin de l'an dernier. La mesure n'a pas vraiment d'utilité écologique puisque à cette vitesse, les émissions d'oxyde d'azote sont plus importantes qu'à 50 km/h. Le principal argument c'est la sécurité. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le risque de décès lors d'un accident de la route est huit fois plus élevé à 50 km/h que si il se produit à 30 km/h.