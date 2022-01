30km/h à Bordeaux : l'opposition de droite redoute "des mesures encore plus restrictives pour la voiture"

Après Paris, Lyon, Grenoble, Lille et Nantes, c'est au tour de Bordeaux de passer aux 30 km/h. Entrée en vigueur samedi 1er janvier 2022, la nouvelle limitation de vitesse s'étend désormais à 89 % des rues de la ville. La municipalité écologiste défend "une mesure de sécurité routière", les zones 30 ayant permis de réduire le nombre d'accidents corporels.

"Je redoute que ce soit le premier pas vers des mesures encore plus restrictives sur l'utilisation de la voiture en centre-ville" (Nicolas Florian, ancien maire de Bordeaux)

"A terme, ça va être les feux, les zones à faibles émissions et pourquoi pas un jour un péage urbain. Et ça, nous nous y opposerons", déclare ce lundi Nicolas Florian, invité de la matinale de France Bleu Gironde et France 3 Nouvelle-Aquitaine. Le chef de file de l'opposition de droite et du centre au conseil municipal de Bordeaux critique notamment "un schéma de circulation complétement confus notamment rue du Tondu et rue de Bègles, autour du parc Rivière où il y a eu des changements de sens de circulation qui mettent la pagaille et la panique".

"Ce n'est pas le principe qui est en cause mais la méthode"

Nicolas Florian défend sur le fond la nouvelle limitation mais se montre circonspect sur le forme. "A l'époque où nous étions en responsabilité, il y a près de 40 % de la ville qui était en zone 30, ce qui est en cause c'est la méthode. Encore une fois, il n'y a pas de concertation". L'opposant au maire Pierre Hurmic regrette également l'extension du stationnement résidentiel payant à Caudéran et Saint-Augustin ou encore le recours "à des voitures flasheuses" pour contrôler le stationnement.

Pour lutter contre le phénomène des voitures ventouses dans les quartiers périphériques où le stationnement est encore gratuit, le patron de l'opposition Les Républicains assure proposer "des solutions avec des prix allégés pour les résidents". Nicolas Florian souhaite que ces derniers "puissent retrouver de l'espace pour stationner, mais pas dans les mêmes conditions qu'au centre-ville, avec, pourquoi pas, un forfait symbolique pour les résidents ou un second macaron pour la seconde voiture."

Covid, polémique sur le drapeau européen, Valérie Pécresse...

Interrogé sur le nouveau protocole sanitaire dans les écoles dévoilé dimanche, Nicolas Florian regrette "le manque d'anticipation" du gouvernement qui "attend toujours le dernier moment pour prendre des mesures curatives".

"Valérie Pécresse avait proposé un report de la rentrée scolaire, ce qui a été refusé"

Référent en Gironde de la campagne à la présidentielle de Valérie Pécresse, Nicolas Florian assure qu'il aurait été "tellement plus simple de repousser la rentrée d'une semaine pour prévoir de nouveaux protocoles et éviter une certaine confusion".

Sur l'affaire du drapeau européen installé sous l'Arc de triomphe à Paris, à l'occasion de la présidence française de l'Union européenne, Nicolas Florian déplore "une mauvaise polémique" faite à Valérie Pécresse. Alors que la candidate Les Républicains s'est émue d'un "effacement de l'identité française", Clément Beaune, le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes l'a qualifiée de "photocopieuses de l'extrême-droite".

"Le péché originel, c'est d'avoir mis le drapeau européen sans drapeau français"

"Il suffit simplement de conserver notre histoire. Le drapeau français, c'est notre histoire. C'est ce qui fédère un peuple. Il ne s'agit pas d'exclure. C'était le sens de la critique de Valérie Pécresse sur l'exclusion du drapeau français", défend Nicolas Florian. "Et d'ailleurs, vous avez vu le gouvernement vite rétropédaler. Dans la nuit, ils ont sorti le drapeau européen."