Limitation à 30km/h à Paris : d'autres villes l'ont déjà mise en place

Préparez-vous à lever le pied à Paris ! À partir de ce lundi 30 août, la vitesse maximum est abaissée à 30 km/h dans toutes les rues de la capitale, excepté sur le périphérique (toujours limité à 70km/h) et quelques grands axes : les boulevards des Maréchaux, les avenues dans les bois de Boulogne et de Vincennes, les Champs-Elysées, l’avenue Foch, l'avenue de la Grande Armée, la rue Royale…) où la vitesse restera à 50 km/h.

Fontenay-aux-Roses première ville à généraliser la zone 30

Fontenay-aux-Roses (92) est pionnière en la matière. Après une expérimentation en 1997, la commune de 24 000 habitants est la première ville de France à généraliser la vitesse à 30 km/h dans toutes ses rues en 2005, au cours du mandat du maire socialiste Pascal Buchet. Nous sommes allés faire un tour à Fontenay pour l'occasion.

Mais encore faut-il que la limite soit respectée. «Elle ne l'est pas, même pas par moi » affirme Léo, en voiture rue Boucicaut. «Je sais que c'et la première ville de France à avoir instaurer la mesure. Mais certains démarrent en trombe et j'avoue qu'en tant qu'automobiliste, 30 km/h c'est très lent » ajoute Martine qui habite la ville depuis 35 ans.

Globalement les 30 km/h sont respectés en centre-ville

Du côté de la mairie, on répond que la mesure est globalement respectée en centre-ville. Mais on admet qu'il peut y a avoir quelques dépassements. « Sur les routes départementales, très larges, les gens roulent plutôt à 45 ». Laurent Vastel, maire UDI a été élu en 2014.

Il assure néanmoins que le nombre d'accidents à beaucoup baisser depuis la mise en place de la mesure : « Nous n'avons pas de statistiques précises, mais lors de la mandature qui a précédé l'instauration de la zone 30, il y a eu plusieurs accidents impliquant des piétons. Moi en sept ans, un seul enfant s'est fait renversé et s'est fait casser la jambe.»

Moins d'accidents à Grenoble

Même constat à Grenoble où la mesure est en vigueur depuis 2016. « Le nombre de blessés à baisser de plus de 30 %, le nombre de piétons blessés a été réduit de moitié » selon le mairie écologiste Eric Piolle, interrogé la semaine dernière par nos confrères de France Bleu Isère.

Au niveau de la sécurité cela fonctionne très bien

A Paris l'amélioration de la sécurité est également l'un des objectifs de la zone 30. Les différentes villes à la mettre en place s'appuient notamment sur une étude de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé (2004) pour convaincre les habitants de la nécessité de la mesure « le risque pour un piéton d'être tué lors d'une collision est de 80 % à une vitesse d'impact de 50 km/h et de seulement 10 % à une vitesse d'impact de 30 km/h » rappelle la Ville de Paris.

à lire aussi Zones à 30 km/h : le bilan en Isère

Mesure bien acceptée à Lille

A Lille, la zone 30 est entrée assez rapidement dans les mœurs des automobilistes. Deux mois après sa mise en place en 2019, « 60% des automobilistes roulaient désormais bien à 30km/h, un quart circulaient entre 30 et 40 km/h, les autres roulaient plus vite » selon nos confrères de France Bleu Nord.

à lire aussi La vitesse désormais limitée à 30 km/h à Lille

A Grenoble, un premier bilan a été effectué un an après l'instauration de la limitation et « 42 % des automobilistes roulaient bien à 30 » selon Eric Piolle.

Moins de bruit mais pas moins de pollution

Cet abaissement n'aura sans doute pas d'impact sur la qualité de l'air. "Plus on roule lentement, plus on pollue" note Tony Renucci invité de France Bleu Paris vendredi 27 août. Le directeur général de l'association Respire s'appuie notamment sur une étude du Cerema qui affirme que jusqu'à 30 km/h une voiture émet autant de polluants qu'à grande vitesse entre 110 et 120 km/h, c'est-à-dire quand les voitures émettent le plus de particules fines et de CO2.

En revanche, plus on roule lentement moins on fait de bruit, « les zones 30 ont un impact positif sur l’environnement sonore à travers une baisse du bruit des véhicules allant de 1,4 à 3 dB » toujours selon une étude du Cerema.