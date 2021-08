30km/h à Paris : les travailleurs franciliens remontés contre la mesure

Il va falloir s'habituer à ralentir dans les rues des Paris. La vitesse maximum de 30 km/h est généralisée dans toutes les rues de la capitale ou presque.

Le périphérique reste limité à 70 km/h. Les boulevards des maréchaux, deux portions des quais de Seine, les avenues des bois de Boulogne et Vincennes, quelques grands axes de l'Ouest parisien (Champs-Elysées, Foch, Grande Armée, rue Royale), du 12e et du 14e arrondissement, restent limités à 50 km/h.

Mais cette nouvelle limitation est loin de faire l'unanimité notamment auprès des Franciliens qui viennent travailler à Paris en voiture.

"Je ne fais plus les marchés dans Paris"

Garé en double file Porte de Montreuil, Elyasse Aidli attend des collègues. Cet habitant de Garges-Lès-Gonesse fait tous les jours le trajet depuis le Val d'Oise pour venir travailler à Paris. "À 30 km/h c'est impossible d'arriver à l'heure au travail. Ça va me faire perdre beaucoup de temps, je suis déménageur transporteur." Quelques mètres plus loin, les commerçants sur le marché sont en colère. "Je vais prendre une charrette avec des bœufs ou une trottinette, mais en trottinette je ne peux pas transporter de marchandise", ironise Hakim un commerçant de Sarcelles.

Djamel Souagui, brocanteur de Bagnolet lui a décidé de tout simplement arrêté de faire les marchés à Paris : "On ne peut pas, surtout qu'on a de vieux camions. Donc c'est double peine, les camions n'ont pas le droit de rentrer, plus les 30 km/h et en plus il n'y a pas de place pour se garer. On ne fait plus que des marchés en banlieue."

Du côté de la Ville de paris, on affirme que les "spécificités des acteurs économiques sont prises en compte" et que "1000 places de stationnements de livraison vont être créées" dans Paris pour leur "faciliter la vie et le travail" selon David Bélliard, l'adjoint à la maire de Paris sur France Info ce lundi.

Quelques jours d'adaptation

La mairie assure également qu'il y aura _"quelques jours d'adaptation" s_ans donner de date précise sur l'entrée en vigueur des contrôles de vitesse. Dans les prochains jours, les 5 radars fixes intra-muros hors périphérique, seront réglés pour flasher à 30 km/h.

On en trouve un rue de Maubeuge au numero 53 vers la rue le pelletier, un quai de Bercy juste avant le passage sous le tunnel de Bercy, un avenue Daumesnil juste avant la mairie du 12e, un autre quai Saint-Bernard après le jardin des plantes derrière l'abribus rue Cuvier et enfin sur l'avenue Denfert-Rochereau à hauteur du numéro 69/71. Le risque si vous dépassez les 30 km/h : 135 euros d'amende et un point en moins sur le permis si votre excès est inférieur a 20 km/h au-dessus de la limite