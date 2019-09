30km/h dans le centre-ville d'Amiens : la carte de la zone concernée

Des signalisations horizontales et verticales seront installées dans toute la zone

Amiens, France

La circulation dans l'hyper-centre d'Amiens sera bientôt limitée à 30 kilomètres par heure. Les travaux de préparation commencent lundi 23 septembre, pour une mise en place le lundi suivant, 30 septembre. Un changement annoncé par la maire d'Amiens, Brigitte Fouré, le 10 septembre dernier.

Moins de pollution, plus de sécurité

La première explication fournie par la mairie est écologique : limiter la vitesse à 30 km/h évite les accélérations et les freinages, et donc la pollution due aux rejets de particules dans l'atmosphère. La mesure avait d'ailleurs été testée cet été, pendant les épisodes de canicule. C'est aussi le moyen de favoriser les déplacements doux en hyper centre. Des voitures qui roulent moins vite, c'est plus de sécurité pour les cyclistes ou les piétons.

La zone concernée se trouve donc à l'intérieur des grands axes comme le boulevard Faidherbe, le mail Albert 1er , le boulevard du Port et celui d'Alsace-Lorraine, qui restent limités à 50 km/h.

La future zone limitée à 30 kilomètres par heure. - Mairie d'Amiens

Plusieurs types de signalisation seront mis en place : les mots "zone 30" seront peints au sol sur la chaussée, des panneaux d'entrée et de sortie installés aux frontière de la zone, et des rappels seront placés à l'intérieur du périmètre.

Pas d'extension prévue

La mairie précise qu'une extension de cette limitation à toute la ville (comme l'a fait par exemple Lille) n'est pas d'actualité. La mesure ne serait peut-être pas si bien accueillie à quelques mois des élections municipales...