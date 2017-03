34 aiguillages changés à Lyon Perrache: le chantier est en bonne voie

Le trafic ferroviaire est perturbé depuis le 30 janvier en gare de Lyon Perrache. Mais c’est pour la bonne cause : jusqu’au 8 avril, SNCF Réseau remplace 34 aiguillages. Un chantier hors normes qui avance nuit et jour. Visite de chantier.

Dans l’entrelacs serré des rails qui convergent vers la gare de Lyon Perrache, une centaine d’ouvriers se relaient nuit et jour. Les éléments sont prémontés puis acheminés sur le chantier par voie ferrée, car sur place, la gare de Perrache n’offre pas assez d’espace libre pour stocker le matériel. Des portiques positionnent les ensembles rails-traverses-aiguilles avec une précision redoutable. De l’ordre d’un centimètre, sachant qu’après les ultimes réglages, la marge d’erreur ne sera que de deux millimètres.

Plus de confort pour les usagers

Un aiguillage, c’est une mécanique de précision, actionnée par un moteur électrique, et contrôlée par un capteur : « Le capteur permet de matérialiser le contact aiguille contre aiguille, pour donner la direction au train. Et si toutefois l’aiguille ne plaque pas, l’information est envoyée au centre de contrôle », explique Philippe Bosc, directeur d’opérations chez SNCF Réseau. Un train ne passe pas dans ces conditions, et une équipe de maintenance est envoyée sur place.

Outre la sécurité, ce matériel neuf présente un avantage de confort : moins de secousses pour les voyageurs, et moins de crissements désagréables pour les riverains de la gare. Ce remplacement de 34 aiguillages coûte 15 millions d'euros. A raison de 350 trains chaque jour sur le site de Lyon Perrache, ce beau matériel devra à son tour être remplacé dans une trentaine d'années.

Des perturbations jusqu'au 8 avril

Les travaux impliquent jusqu'au 8 avril une réduction du nombre de voies disponibles et des restrictions du trafic des TER. En ce qui concerne l'Isère par exemple, certains trains sont supprimés entre Lyon et Saint-André-le-Gaz. Entre Villefranche et Vienne, le parcours est scindé. Il est limité au nord entre Villefranche et Lyon Vaise, et au sud entre Lyon Perrache et Vienne. Les informations sont disponibles sur le site SNCF TER Auvergne-Rhône-Alpes, rubrique « info trafic », et sur sncf.com, rubrique « relation client – Espace communautés ».