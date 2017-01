34 nouveaux aiguillages pour la gare de Lyon Perrache et un plan de circulation adapté

Le remplacement de ces aiguillages doit permettre "plus de sécurité et plus de fiabilité" selon la SNCF. Mais le chantier, qui va débuter le 30 janvier, n'est pas sans conséquence pour certaines lignes TER.

C'est un vaste chantier qui va avoir lieu du 30 janvier au 8 avril en gare de Lyon-Perrache. 34 aiguillages vont être remplacés pour 15 millions d'euros. Les aiguillages, ce sont ces appareils qui servent à faire changer de voie un train et dont la vétusté a été mise en cause dans la catastrophe de Brétigny en juillet 2013. Un plan national de remplacement de 500 aiguillages chaque année est engagé. Pour Auvergne-Rhône-Alpes, en 2017, ça représentera 90 aiguillages, dont les 34 de Lyon-Perrache.

Cette gare de Perrache, c'est chaque jour 20.000 voyageurs, 350 trains commerciaux, dont 300 TER. Sauf qu'un chantier de cette ampleur ne peut pas se faire sans coupure. Conséquence : il faut adapter le trafic pour laisser les 100 ouvriers travailler . 7 lignes TER sont impactées, dont la ligne Lyon-Perrache/Saint-André-le-Gaz. Certains TGV Lyon/Paris, de ou vers Lyon Perrache, seront limités à Lyon Part-Dieu.

Afin d'informer les voyageurs des lignes concernées, près de 33.500 mails et 36.300 SMS ont été adressés le 15 décembre aux clients ayant transmis leurs coordonnées. Ces changements sont affichés en gare, des rencontres avec les clients ont eu lieu à Perrache. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet de TER Auvergne-Rhône-Alpes ou via Contact Allo Ter au 09.69.32.21.41 (numéro non surtaxé) ou au 3635.

Le détail des lignes impactées

- Lyon Perrache / Saint-André-le-Gaz : certains TER péri-urbains entre Saint-André-le-Gaz et Lyon Perrache seront supprimés (8 sur 42).

- Villefranche / Lyon Perrache / Vienne : la majorité des TER Villefranche / Vienne auront leur parcours scindé durant les travaux. Le parcours nord sera limité entre Villefranche et Lyon Vaise ; le parcours sud sera limité entre Lyon Perrache et Vienne.

- Lyon Perrache / Saint-Étienne / Firminy : en heures de pointe, les TER Lyon Perrache / Givors seront supprimés. Leur desserte sera assurée par les TER Lyon Perrache / Saint-Étienne / Firminy qui marqueront des arrêts supplémentaires en gares de Pierre-Bénite, Vernaison, Grigny-le-Sablon et Givors Canal. Certains TER seront supprimés sur tout leur parcours entre Lyon Perrache et Firminy. La desserte de Saint-Étienne au départ et à l’arrivée de Lyon Part-Dieu reste inchangée.

- Lyon / Paray-le-Monial (Nevers) : les TER Lyon / Paray-le-Monial-Nevers auront pour origine ou terminus Lyon Vaise ou Lyon Part-Dieu.

- Lyon / Roanne / Clermont-Ferrand : certains TER Clermont-Ferrand / Lyon ne desserviront pas Lyon Perrache. Certains TER Roanne / Lyon auront pour origine ou terminus Lyon Vaise ou Lyon Part-Dieu.

- Lyon – Genève et Lyon / Bourg-en-Bresse (Lons-le-Saunier & Belfort) : certains TER Genève / Lyon, et Lyon / Bourg-en-Bresse seront limités à Lyon Part-Dieu et ne desserviront pas Lyon Perrache.

- Lignes TGV Lyon – Paris : certains TGV de ou vers Lyon Perrache seront limités à Lyon Part-Dieu. Les billets délivrés pour cette période tiennent compte de ces modifications.

- Lignes Intercités Tours / Lyon : ces trains auront pour origine ou terminus Lyon Vaise