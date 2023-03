35 arbres abattus le long de la RD 7 vers Douvres-la-Délivrande dès lundi, des ralentissements à prévoir

Le Département du Calvados va procéder à l’abattage de 35 arbres d’alignement le long de son réseau routier sur la RD 7 entre Caen et Douvres-la-Délivrande.

Soyez vigilant si vous prenez la route de Douvres-la-Délivrande cette semaine. Du 6 au 10 mars, les agents du Département, vont procéder à la coupe de 35 arbres malades le long de la quatre-voie.

Une étude phytosanitaire réalisée sur les arbres bordant l’axe Caen/Douvres a démontré que 35 des 758 frênes souffraient d’une maladie et nécessitaient d’être abattus rapidement pour des raisons de sécurité routière et pour éviter une propagation de la maladie aux arbres avoisinants. Les agents du Département, vont donc procéder à l’abattage de ces arbres échelonnés sur l’axe entre Epron et le giratoire du Nouveau Monde à Douvres-la-Délivrande.

Perturbations à prévoir

Dès le lundi 6 mars, un premier arbre sera abattu au niveau du terre-plein central à Epron, au niveau de la clinique vétérinaire. A cet effet, les deux voies rapides seront neutralisées pendant l’opération.

A compter du mardi 7 mars,

24 arbres sont abattus de manière traditionnelle

11 arbres, dont l’emprise sur les voies est trop importante, seront préalablement débités par morceaux avant d’être abattus.

Du mardi 7 au 10 vendredi 10 mars, la piste cyclable sera inaccessible de 9 h à 16 h 30 entre le giratoire de la Bijude et l’entrée de Mathieu, une déviation sera mise en place (voir plan en bas de page). Parallèlement les équipes vont procéder à l’élagage de branches mortes sur 6 arbres pour une mise en sécurité de voie puis au nettoyage de la couronne de 3 autres arbres pour en faciliter le développement. Pendant cette période, la neutralisation temporaire des voies lentes sera à prévoir.

Du mardi 7 au 10 vendredi 10 mars, la piste cyclable sera inaccessible de 9 h à 16 h 30 entre le giratoire de la Bijude et l'entrée de Mathieu. - Département du Calvados

A l’approche du chantier, le Département invite les automobilistes à ralentir et faire preuve de civisme et de respect envers les agents qui travaillent à leur sécurité.