350 kms de routes départementales vont repasser à 90 kmh le 1er septembre dans l'Hérault

La décision est tombée ce jeudi après-midi, à l'issue d'une Commission Départementale de Sécurité Routière.

350 kms de routes départementales vont repasser à 90 kmh le 1er septembre, le temps que les services des routes du département les équipent de nouveaux panneaux.

Cela représente 8% du réseau départemental.

Et quand on regarde de près la nouvelle carte, issue de cette commission, on se rend compte qu'il s'agit d'axes généralement très fréquentés ou d'anciennes routes nationales, débaptisées depuis l'arrivée des autoroutes.

La plus longue de toutes est certainement la départementale 612, qui va de Agde, jusqu'à Saint-Pons-de-Thomières. Un route réputée pourtant accidentogène, notamment avec la célèbre côte de Férrières. Mais le département ne s'interdit pas de réduire de nouveau la vitesse à cet endroit si cela s'avérait nécessaire.

Plus à l'ouest, la départementale 909, entre Béziers et Bédarieux, repasse à 90 kmh elle aussi.

Tout comme la départementale 13, entre Agde et Clermont-l'Hérault. Sa partie la plus au nord est celle qui longe l'autoroute A75.

Finis aussi les 80 kmh sur la départementale 613 entre Sète et Pézenas, une ancienne route nationale, sur la départementale 986, celle qui monte de Montpellier à Ganges et la départementale 17, qui va de Montpellier à Quissac.

Au total, ces 350 kms, c'est moins de 10% du réseau départemental total.

Le fruit d'une longue étude et réflexion

Si les services de l'Etat et du département ont beaucoup attendu avant de trancher, c'est parce ce retour aux 90kmh a fait l'objet d'une longue et minutieuse étude de tout le réseau départemental.

"L'état nous a beaucoup aidé, puisque ce sont ses services qui disposent de tous les critère en matière d'accidentologie" précise Philippe Vidal, vice président chargé des infrastructures au conseil départemental de l'Hérault.

"Nous avons aussi beaucoup travaillé avec les départements voisins, car ces routes ne s'arrêtent pas aux frontières de l'Hérault, mais aussi sur les voiries, les courbes et les obstacles latéraux qui les bordent. Elles ont toutes un profil qui permet un maximum de sécurité" conclut-il.