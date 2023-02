36 morts sur les routes de Meurthe-et-Moselle en 2022, chiffre en nette hausse

2022 a été une année noire sur les routes. Au niveau national, le bilan des tués est de 3541, cela fait 322 victimes de plus qu'en 2021 (+10%) . Malheureusement, la tendance est la même en Meurthe-et-Moselle où la Préfecture a dressé le bilan pour 2022 ce jeudi 9 février. Tous les indicateurs ou presque sont au rouge.

On a dénombré 36 morts sur les routes de Meurthe-et-Moselle en 2022, c'est trois de plus que l'année précédente. Il faut remonter à 2014 pour retrouver des chiffres aussi élevés dans le département. Selon le préfet Arnaud Cochet, on a compté sept décès rien que sur l'autoroute A31, un axe où il y avait très peu d'accidents mortels ces dernières années malgré le trafic. Une mortalité en très forte hausse aussi pour les cyclistes, huit décès l'an dernier, cinq de plus qu'en 2021. La préfecture pointe un relâchement des comportements depuis la crise du Covid. L'alcool, les stupéfiants et la vitesse sont des facteurs présents dans environ 40% des accidents mortels en Meurthe-et-Moselle.

Renforcement des contrôles

La préfecture prévoit cette année une renforcement des contrôles notamment sur les grands axes. Il n'y aura pas davantage de radars fixes mais une montée en puissances des radars embarqués à bord de voitures banalisées. Des contrôles et de la prévention également auprès des usagers qualifiés de vulnérables comme les cyclistes ou les conducteurs de trottinettes. Il s'agit notamment de les rendre visibles un maximum. Le préfet Arnaud Cochet explique aussi qu'il sera de plus en plus difficile de faire diminuer drastiquement le nombre de morts sur les routes : "les gains sont de plus en plus difficiles parce que la circulation augmente globalement. On a encore des efforts à faire, on pourrait durcir encore [...] Il y a un relâchement des comportements des automobilistes depuis 2020 et l'après-confinement". Il y avait 18 000 décès en 1972 au niveau national, il y a en a eu environ 3500 l'an passé.