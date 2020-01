385 millions d'euros investis dans le ferroviaire en 2020 en Bourgogne-Franche-Comté

Plus de trains, une meilleure régularité, plus de sécurité sur des lignes plus modernes. SNCF Réseau, l'Etat et la région Bourgogne-Franche-Comté annoncent une année exceptionnelle de travaux en 2020 dans les huit départements de la région pour un montant de 385 millions d'euros.

Dijon, France

"Une année exceptionnelle", c'est comme ça que SNCF réseau qualifie les investissements qu'elle va réaliser cette année en Bourgogne- Franche-Comté. 385 millions d'euros de travaux sont prévus, c'est quasiment deux fois plus qu'une année normale.

La carte des travaux

Les travaux prévus en 2020 sur le réseau ferroviaire de Bourgogne - Franche - Comté - SNCF Réseau

Deux grands objectifs

Derrière cet effort, il y a deux grands objectifs. Le premier, c'est de faire, à terme, circuler plus de trains tout en garantissant la sécurité du réseau. En clair, on préfère rénover et améliorer les lignes actuelles plutôt que d'en construire de nouvelles. L'autre objectif, c'est de proposer des infrastructures plus performantes avec au final une meilleure qualité de réseau.

Michel Neugnot (région BFC) , Jérôme Grand (SNCF réseau) et Eric Pierrat (Préfecture région BFC) lors de la présentation © Radio France - Christophe Tourné

Tout ça s'articule autour de trois grands axes :

- La sécurité, avec le remplacement des vieilles installations tant au niveau des rails que de la signalisation, les aiguillages mais aussi la suppression de passages à niveau où le renforcement de leur sécurité, notamment avec la pose de "barrières cassables" pour permettre à un véhicule de ne pas rester coincé sur la voie.

- Le frêt avec l'objectif de faire circuler plus de trains de marchandises entre le Luxembourg et Perpignan via la Bourgogne, mais aussi sur de petites lignes comme dans la Nièvre. (frêt capilaire)

- L'accessibilité des gares avec la fin des travaux engagés à Dole, Lons-le-Saunier et Belfort et le début des travaux en gare de Dijon l'été prochain.

La liste des chantiers de modernisation - SNCF Réseau

Chantiers de renouvellement d'aiguillages - SNCF Réseau

La patience des clients mise à l'épreuve

Tous ces travaux cofinancés par l'Etat et la région Bourgogne-Franche-Comté vont se traduire par de la gêne au niveau du trafic des trains puisqu'ils ne peuvent pas tous être réalisés de nuit. Le conseiller régional en charge des transports, Michel Neugnot en appelle donc d'ors et déjà à la patience des voyageurs et rappelle que tout cela est fait pour améliorer à terme la qualité des services

Les modernisations d'ouvrages en 2020 en BFC - SNCF Réseau

chantiers 2020 en BFC - SNCF réseau

Les études pour l'utilisation de trains à hydrogène dans l'Yonne confirmées

La Bourgogne-Franche-Comté fait partie des 6 régions tests pour le déploiement du train H2 (hydrogène). Le calendrier prévisionnel prévoit une installation de la station hydrogène à Auxerre en 2020 et les essais techniques des nouvelles rames, construites par ALSTOM, en 2021. Les premières circulations commerciales pourraient quant à elles voir le jour en 2022 / 2023. L’étude cofinancée par le Contrat de Plan Etat Région est lancée pour déterminer les adaptations de l’infrastructure nécessaires à la circulation des trains à hydrogène.

Un train à hydrogène - SNCF Réseau / Alsthom

Les bénéfices de la Loi Orientation des Mobilités

La LOM (loi orientation des mobilités) votée l'automne dernier par le parlement et promulguée en fin d'année 2019 par le président de la République, oblige désormais l'Etat à consacrer les trois quarts de ses investissements dans les transports aux transports ferroviaires, pour l'entretien et la modernisation du réseau. A ce titre, 40 millions d'euros sur les 385 sont financés par l'Etat en Bourgogne-Franche-Comté.