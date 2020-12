3ème ligne de métro à Toulouse : la mise en service décalée à 2028

Ce n'est pas une énorme surprise mais cette fois Jean-Luc Moudenc fixe en date. Le chantier de la 3ème ligne du métro toulousain, entre Colomiers et Labège, commencera bien comme prévu en 2022. Mais conséquence de la crise sanitaire, il ne sera pas terminé pour 2025 mais 2028. Le maire de Toulouse, depuis son élection, ne faisait plus mystère du retard certain qui allait être pris, mais il n'avait jusque là jamais quantifié ce retard. Et c'est important de deux points de vue. D'abord parce que les habitants de la quatrième métropole de France vont devoir attendre trois années de plus. Et puis 2028, cela fait passer la fin du chantier au-delà du mandat en cours (2020-2026).

Conséquence directe de la crise sanitaire

Si les travaux doivent bien débuter en 2022 pour creuser les 27 kms de la Toulouse Aerospace Express qui relieront deux des grands pôles aéronautique de la Métropole, il faut étaler le chantier car il faut étaler les dépenses explique Jean-Luc Moudenc : "La mise en place de la ligne de métro est déplacé dans le calendrier pour maintenir son financement". En cause selon le Président de Toulouse Métropole : la crise sanitaire qui frappe de plein fouet les collectivités et pas seulement. On sait que Jean-Luc Moudenc attend une participation importante de l'Etat pour ce projet, hauteur de 200 000 millions d'euros pour une enveloppe globale de 2,7 milliards. Il s'agit d'un des projets d'aménagement du territoire les plus importants lancés en France, "90 000 véhicules en moins dans le centre-ville" précise le maire de la ville rose.

Le dossier avance, va avancer normalement...mais plus doucement

Il y a un mois, Tisséo faisait connaître le choix du constructeur de ce métro (ndlr : différent de celui qui devra creuser le tunnel). C'est le Français Alstom qui a a été choisi au terme de l'appel d'offre et ce mardi d'ailleurs, le délégataire des transports en commun toulousain et la société doivent officiellement signer le contrat du chantier. Le maire réfute l'idée de scinder le chantier en deux comme cela avait été proposé par la liste d'opposition Archipel (écologistes et gauche) lors de la campagne des élections municipales. C'était aussi l'une des recommandations de la commission d'enquête publique en 2017, proposition non retenue par Tisséo.

Pour Jean-Luc Moudenc, le mot d'ordre est simple : "Maintien des projets, décalage des calendriers". Et le Président de Toulouse Métropole de citer les autres projets en cours : Cité des Arts de la danse, Parc Garonne le "poumon vert" de Toulouse sur l'île du Ramier, auditorium Saint-Michel. Tous ces projets accuseront du retard mais ils se feront promet-il.

Evidemment l'opposition s'empare de ces déclarations pour dénoncer la volte-face du maire réélu sur une de ses principales promesses de campagne.

Jean-Luc Moudenc, lui, défend un choix d'ambition et de pragmatisme, de sagesse et de bon sens. Mais il est certain que les sujets de la réalisation et du financement de cette nouvelle ligne vont pimenter les débats du Capitole dans les années à venir. Début 2019 déjà -il y a presque deux ans- la Chambre Régionale des Comptes d'Occitanie avait émis de sérieux doutes sur les capacités de financement du projet, en pointant du doit un des réseaux de transports en commun les moins rentables de France. C'était avant la crise du coronavirus...et forcément la situation ne s'est pas améliorée pour Tisséo.