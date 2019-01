3eme ligne de métro de Toulouse : les travaux préparatoires démarrent

Toulouse, France

Cela fait tellement longtemps qu'on en parle, la troisième ligne de métro à Toulouse commence tout juste à faire son trou. Avant même l'enquête publique qui débutera dans six mois, les travaux préparatoires ont déjà commencé. Des foreuses sondent les sous-sols en souterrain sur 20 à 30 mètres de profondeur. Il s'agit d'étudier précisément la nature du sol pour déterminer où devront passer les tunneliers et où installer les futures stations. Ces travaux de sondage vont s'étaler sur les six prochains mois sur 150 points à travers la ville sur les 27 kilomètres du tracé de la 3eme ligne de Colomiers à Labège.

Des couches sableuses ou argileuses

La difficulté est d’avoir une bonne connaissance du sol, d’adapter au mieux les méthodes et les outils pour pouvoir à la fois creuser le tunnel et faire les stations – explique David Pasquier, le directeur technique de la troisième ligne de métro chez Tisséo.

"Il faut savoir que les bancs sableux et les couches un peu plus dures peuvent varier au mètre prêt. Un tunnelier passe une dizaine de mètres ou une quinzaine de mètres en dessous du sol, cela dépend du bâtit. Passer sous la Garonne, ce n’est pas plus compliqué que certaines zones comme Marengo dont les sols sont un peu plus difficiles. 150 sondages sont prévus sur la ligne, ils seront complétés par d’autres sondages une fois qu’on aura avancé sur les études, plutôt au second semestre 2019. »

Les forages du sous sol ont commencé - Reportage au métro "La Vache" Copier

« La partie préparatoire dans laquelle nous sommes est très importante ajoute le président de Tisseo Ingéniérie Francis Grass, cela permettra de choisir la nature des tunneliers, les outils de découpe du sol, la position de profondeur du tunnelier, parce ce qu’on a toujours intérêt à être dans les couches du sol les plus favorables au creusement. On sait qu’à Toulouse, on a ce qu’on appelle des molasses qui sont des terres les plus propices à creuser. On va s’ajuster dans les meilleures couches du sous-sol. Entre deux stations, on descend et on remonte, c’est pour économiser l’énergie des rames de métro. Tout ceci est calculé au centimètre près, c'est’cela l’objet de toutes ces études approfondies.

Le forage des couches souterraines sur le tracé du métro - @Tisséo Ingénierie

Le calendrier de la troisième ligne

Le compte à rebours a commencé, car d'ici la mise en service de la 3eme ligne programmée en 2025, le calendrier est très serré.

Pendant les six prochains mois, les foreuses vont sonder le sol autour des futures stations et sur le tracé de la 3eme ligne. Des carottages qui vont permettre de savoir où passeront les quatre tunneliers qui dans trois ans creuseront les tunnels. D'ici là, il y aura des sondages complémentaires, des études archéologiques seront menées, avant le coup d'envoi réel des travaux en 2021. Ils vont durer 5 ans.

Dans six mois, seront désignés les trois maitres d'œuvre qui vont se partager le chantier et désigner les entreprises de génie civil . D'ici la fin de l'année, on connaîtra aussi le fabricant du métro automatique. Entre le français Alstom, l'allemand Siemens, l’italien Ansaldo racheté par Hitachi et l’espagnol CAF un constructeur de tramways associé à Thalès. Il y a donc quatre candidats. En fonction du métro choisi, on saura comment dimensionner les stations et le diamètre du tunnel.

Parallèlement, l'enquête d'utilité publique avec toutes les autorisations administratives sera menée au mois de Juin. Elle pourrait donner lieu à quelques modifications, mais à toutes les étapes, il faut anticiper pour que le métro arrive à l'heure en 2025, il faut à tout prix éviter les contretemps.

Le tracé de la 3eme ligne de métro de Toulouse. Mise en service prévue en 2025. - @source Tisséo

150 points de forages

Les forages vont durer six mois, un peu partout dans Toulouse. Une médiatrice de Tisséo est à votre disposition pendant toute la durée des travaux, vous pouvez la joindre au : 07 61 65 41 62.