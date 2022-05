4 jours de Dunkerque : attention aux perturbations sur la route cette semaine

A partir de ce mardi 3 mai jusqu'à dimanche 8, c'est le retour des 4 jours de Dunkerque, la grande course cycliste à étapes qui traverse toute la région. De nombreuses perturbations sont à prévoir sur les routes.

Jusqu'à dimanche, la course cycliste va engendrer des fermetures de routes.

C'est le grand retour des 4 jours de Dunkerque dans la région. La dernière édition, la 65ème, avait été disputé en 2019, les deux dernières éditions ont été annulées à cause de la crise sanitaire. Au programme : 6 étapes entre ce mardi 3 mai et dimanche 8 mai prochain, 1100 km, 236 communes traversées, et de nombreuses routes coupées pour les automobilistes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une bretelle fermée ce mardi

Il vaudra mieux anticiper ses déplacement : une demi-heure avant le passage de la caravane publicitaire et une demi-heure après le passage de la course, les parcours seront neutralisés, rappelle la préfecture. Le stationnement sera également interdit le long de l'itinéraire.

Ce mardi, de 12h00 à 16h00, la bretelle de sortie de Salomé sera fermée, sur la RN47 vers la M15 direction Marquillies/La Bassée et dans le sens de circulation Lens/Lille.

Pour le public, la préfecture conseille également de tenir les jeunes enfants par la main, ne pas traverser la chaussée et ne pas pousser les coureurs cyclistes.