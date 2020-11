4 kilomètres de pistes cyclables de plus à Montpellier

Le maire de Montpellier et Président de la Métropole, Michaël Delafosse veut réduire la place de la voiture . Il annonce la création de 4,4 kilomètres supplémentaires de pistes cyclables d'ici à la fin de l'année pour un coût global de 200 000 euros. Ils viendront compléter les 17,34 kilomètres d'aménagements existants.

Deux nouvelles pistes cyclables mixtes vélos/bus sont créées avenue du Mondial 98 et rue des Apothicaires/Puech Villa, dans le quartier Hôpitaux-Facultés. Les travaux d'aménagement seront réalisés de nuit entre lundi 23 et vendredi 27 novembre.

Avenue Charles Flahaut, suppression de la discontinuité vélos. Les travaux sur cet axe auront lieu avant la fin de l'année 2020.

Création d'une piste vélo quai Laurens, entre le Pont Juvénal et le boulevard de Strasbourg, quartier Centre.

Aménagement d'une voie mixte bus/vélos sur le boulevard de Strasbourg dès le mois décembre, après modification de la signalisation horizontale et verticale.

Des pistes ouvertes à la circulation depuis cet été

Des balises fixes ont remplacé les balises temporaires, un marquage et une signalisation ont été renforcé et des SAS vélos ont été créés sur les tronçons suivants : avenue Charles Flahaut, avenue Saint-Charles, rue Croix Catelan, rue Léon Blum, Pont Juvénal, avenue Jacques Cartier (Poséidon-Rhodes) et avenue de la Justice de Castelnau (entre la rue de la Roqueturière et la rue Montasinos).

D'anciennes pistes cyclables ont été transformé en voies mixtes bus-vélo sur les boulevards de ceinture suivants : Marius Carrieu, Paul Rimbaud, Henri Marès, Voie Domitienne, Frédéric Sabatier d'Espeyran, Justice de Castelnau entre Dunant et Montasinos.

Deux nouvelles voies mixtes bus-vélo ont été créées, avenue Clémenceau et avenue de la Pompignane, partie sud.

Enfin, en lien avec le chantier de la ligne 5 de tramway et dans la perspective de la coupure de l'avenue du Docteur Pezet, une nouvelle piste cyclable été ouverte à la circulation route de Mende qui a été connecté aux pistes cyclables existantes rues Saint-Vincent-de-Paul et Colonel Marchand côté Boutonnet.