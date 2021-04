4 semaines de travaux sur la RN12 entre Mayenne et Saint-Georges-Buttavent

À partir du 12 avril prochain, et pour 4 semaines, l'axe entre Mayenne et Saint-Georges-Buttavent sera en travaux. Un chantier qui se fera la nuit entre 20h et 6h du matin. Il n'y aura donc aucune incidence pour les automobilistes le jour. Les deux sens de circulation sont concernés.