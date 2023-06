40.000 sets de table avec des messages de prévention routière dans des restaurants d'Indre-et-Loire

Si vous allez au restaurant, ces jours-ci, vous serez peut-être servi sur un set de table un peu particulier : 43 restaurateurs d'Indre-et-Loire ont en effet accepté d'être partenaires de la préfecture d'Indre-et-Loire pour une opération de sécurité routière assez originale. Ils servent leurs clients sur des sets de table sur lesquels sont inscrits des messages de prévention concernant les accidents de la route liés au travail : ils font des centaines de morts par an, et représentent 35% des accidents mortels du travail. Illustration au relais de Tours-Nord, un restaurant routier situé à Parçay-Meslay.

454 morts en 2021 dans des accidents de la route liés au travail

Entre son assiette et ses couverts, chaque client peut lire des phrases comme "Personne n'en mourra si vous ne répondez pas en conduisant, alors que l'inverse n'est pas forcément vrai", ou encore "Votre chef a attendu toute sa vie quelqu'un comme vous. Il est prêt à attendre cinq minutes de plus". Sur le set, il y a aussi des chiffres terribles que rappelle Anaïs Aït Mansour, la directrice de cabinet du préfet d'Indre-et-Loire : "En 2021, les accidents de la route liés au travail ont fait 454 morts. C'est l'accident du travail le plus mortel. Il faut aussi ajouter que chaque année, près de deux millions de jours sont indmnisés comme accidents du travail liés à la sécurité routière".

Claudie Jude gère ce restaurant qui sert 400 repas par jour, principalement à des routiers ou des ouvriers. Il n'a pas hésité à s'associer à cette opération : "comme le set nous l'indique, il y a énormément de morts, donc il faut que ça s'arrête".

Reste à savoir si un set de table est un bon support de communication. Pas sûr, à en croire ces trois routiers qui viennent de finir leur repas sans rien avoir fait attention à ce qui était écrit. Quand l'un d'entre eux, à notre demande, lit ce qui est inscrit sur le set, sa réponse n'est pas très enthousiaste : "les camionneurs, on est déjà un peu au courant parce qu'on a des formations tous les cinq ans sur les temps de conduite, l'hygiène de vie, etc. Après, pour les ouvriers qui n'ont pas cette formation-là, pourquoi pas ?"

La préfecture d'Indre et Loire a distribué 40.000 sets de table au total.