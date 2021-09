40 ans du TGV : à quand Brest et Quimper à 3 heures de Paris ?

ll y a 40 ans, était inauguré le premier TGV en France. Aujourd'hui, il faut encore 3 heures 49 en moyenne pour aller de la pointe bretonne à Paris. Une demi-heure de trop pour le président du Conseil départemental du Finistère.

Il y a 40 ans, François Mitterrand inaugurait le premier TGV - orange - entre Paris et Lyon. Pour gagner du temps vers l'ouest, il a fallu attendre 1989 et le TGV Atlantique. Depuis 2019, il ne faut "plus" que 3h30 (environ) pour faire Paris-Brest ou Quimper-la capitale, depuis que la ligne à grande vitesse (LGV) a été étendue jusqu'à Rennes. Mais de Rennes à la pointe bretonne, si le véhicule reste un TGV, l'allure s'apparente plutôt à celle d'un TER (train express régional).

Une demi-heure à gagner avec la signalétique et les passages à niveau ?

3h30 ? C'est une demi-heure de trop pour le président du Conseil départemental du Finistère, pour développer économiquement le département. Maël de Calan demande non pas deux lignes à grande vitesse, une au nord, une au sud, mais "une succession de petits aménagements : des portions de quelques kilomètres de lignes nouvelles, de la signalétique ...."

Pas des milliards mais des millions d'euros !

Et il fait les comptes : "Ca ne se compte pas en milliards mais en quelques millions d'euros".