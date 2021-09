40 ans du TGV : à Tours, le prix du mètre carré a triplé

Le TGV roule depuis 31 ans en Indre-et-Loire ! Une arrivée qui a changé beaucoup de choses dans le paysage immobilier : le centre-ville de Tours s'est densifié, la demande de logements a augmenté en périphérie, et les prix ont monté.

Le premier TGV roule en 1991 à Tours

En France, le train à grande vitesse a 40 ans. En Centre-Val-de-Loire, le premier TGV est inauguré dix ans plus tard, en 1990 à Vendôme. Et un an après, l'histoire se répète à Tours. Rapidement, l'arrivée du train rend la ville plus attractive, ce qui se constate fortement dans le secteur immobilier.

"Les prix ont triplé en 30 ans", explique Vincent Briand, le président du syndicat immobilier la FNAIM en Indre-et-Loire. "Même si ça dépend grandement des quartiers, aujourd'hui dans le centre de Tours il faut payer en moyenne 2 800 euros le mètre carré..." Le résultat d'une plus grande attractivité de la ville, liée en partie au TGV. "Ce n'est qu'un des nombreux facteurs, mais c'est sûr que ça joue", nuance Vincent Briand.

3000 travailleurs prennent le TGV au quotidien

L'autre nouveauté amenée par le TGV, c'est l'augmentation des travailleurs qui font l'aller-retour à Paris au quotidien. "Aujourd'hui, ils sont environ 3000", explique Vincent Briand. Avant le TGV, ils devaient voyager en TER. Soit deux heures de train jusqu'à la gare d'Austerlitz. "En plus d'être rapide, le TGV est aussi plus confortable pour commencer à travailler dans le train", complète Vincent Briand.

Le TGV continue de changer les habitudes aujourd'hui. Car avec la pandémie et l'augmentation du télétravail, le TGV permet aux Parisiens de revenir et rester plus souvent dans leurs résidences secondaires, en Touraine.