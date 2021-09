40 ans du TGV : "C'était une révolution, on pouvait enfin se parler en cabine", témoigne un cheminot isérois

Le TGV fête donc ses 40 ans en ce mois de septembre 2021 : 40 ans d'innovations techniques, de fierté industrielle, 40 années qui ont modifié en profondeur les déplacements sur une partie du territoire. Journée spéciale sur France Bleu pour l'occasion ce vendredi 17 septembre.

Il faudra attendre quelques années supplémentaires pour voir les rames - orange à l'époque - du TGV arriver en Isère. "Je me rappelle, le TGV est arrivé _pour la première fois en 1985 à Grenoble_. La rame orange était restée quasiment un mois sur un quai à Grenoble, pour permettre aux gens de venir la voir, c'était assez fou", se souvient Patrick Ghidini, ancien cheminot, il était alors agent en gare de Grenoble. "Il y avait un vrai enthousiasme, les premières rames étaient bondées. Il y avait beaucoup plus de demandes que de sièges".

Avant cela, il fallait quasiment 7h pour rejoindre Paris

40 ans plus tard, les trains à grande vitesse se sont considérablement développés et ont profondément modifié les trajets et les distances entre les grandes villes de France. "C'était une révolution de mettre Grenoble à 3 heures de Paris : à l'époque, il n'y avait _que les trains de nuit qui faisaient le trajet direct en 7 ou 8 heures_. Je me rappelle d'un train qui partait à 23h30 de Paris et qui arrivait à 7h ou 8h le matin à Grenoble".

Le TGV a également représenté une vraie prouesse technique. On pense évidemment au record de vitesse : en 2007, une rame prototype d’Alstom spécialement aménagée a franchi la vitesse de 574,8 km/h sur la nouvelle ligne à grande vitesse Est Européenne. Mais la révolution technologique concerne aussi le confort des voyageurs et des cheminots : "C'était très différent d'être dans la cabine d'un TGV, rien qu'au niveau du bruit. Dans les autres machines, on ne s'entendait pas parler. Alors que le TGV, on pouvait enfin discuter, le bruit était minime", se souvient Patrick Ghidini. "A l'époque, j'avais fait Grenoble-Paris dans la cabine du TGV avec un conducteur et ce qui m'a marqué, c'est le café qu'il avait posé sur le tableau de bord. Le café n'a pas bougé d'un pouce du voyage, tellement c'était stable !".