40 ans du TGV : "Je me souviens d'un trajet avec Jacques Higelin" raconte un voyageur mayennais

Laurence attend sur le quai avec ses petits-enfants, sa maman de 91 ans qui arrive de Lille. Elle se rappelle de l'époque où elle prenait le train avec son fils, enfant. "Dans le TGV Atlantique, il y avait un compartiment jeux, c'était super ! Il y avait un petit toboggan et des petites choses comme ça. Ça permettait aux enfants de s'occuper parce qu'à l'époque, le trajet durait un peu plus longtemps qu'avant."

Des stars et des copains

"Je me souviens d'un trajet Paris-Valence, où assis à côté de Jacques Higelin, par hasard. C'était très sympa. On s'est surtout beaucoup retrouvé au bar !", se souvient Yves, qui arrive de Paris

Nicolas, commercial dans la manutention, a lui rencontré Ramzy. "Pour revenir de Paris, j'étais son voisin, donc c'était sympa, on a échangé une photo et quelques mots."

Alors il y a bien sûr les souvenirs de mauvaise surprise. Pour Catherine, qui prend le train pour le Mont-Saint-Michel, c'était la panne. "Dans un trajet pour Perpignan, on nous avait arrêté sur les voies, parce qu'on n'avait pas le choix, le train était en panne. On avait attendu une bonne partie de la nuit."

Et il y en a même ceux qui créent des amitiés dans les wagons. Florence retourne chez elle à Rennes après un journée de boulot. "J'ai des copains de trains, qui travaillent dans d'autres entreprises mais on fait le même trajet tous les jours. Et le soir, on en profite pour débriefer de la journée. C'est un moment de grande convivialité."

Michel avait 16 ans lors du lancement du TGV. "Oui ça fait 40 ans, ça passe vite, comme le TGV."