40 cars scolaires contrôlés en une journée par les gendarmes de la Mayenne

Les gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière de la Mayenne ont effectué des contrôles dans 40 cars scolaires ce jeudi 21 septembre, autour des établissements scolaires du département. L'objectif était de vérifier la conformité des équipements de sécurité dans ces véhicules à savoir, les ceintures de sécurité, les marteaux "brise vitres", l'extincteur, la trousse de secours et les pictogrammes avant et arrière.

Accent mis sur le port de la ceinture

Les militaires ont également vérifié les documents des conducteurs comme le permis de conduire, la carte de qualification, la carte conducteur ainsi que les documents propres aux cars comme le certificat d'immatriculation, l'assurance, l'attestation d'aménagement, l'inscription au registre des transporteurs et la licence de transport.

Plus de 700 collégiens et lycéens mayennais ont été sensibilisés à la sécurité en car. - Gendarmerie de la Mayenne

Ainsi, près de 700 collégiens et lycéens ont été contrôlés et sensibilisés aux règles de sécurité. Les gendarmes ont mis l'accent sur le port de la ceinture de sécurité, la discipline à bord des cars et le fait de porter un gilet jaune pendant toute la durée du trajet scolaire. La gendarmerie de la Mayenne précise dans un communique que "porter un gilet jaune permet d’être vu à 150 mètres au lieu de 30 mètres par les automobilistes."