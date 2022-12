40 lycéens d'Aix-en-Provence passent la nuit par terre dans un aéroport glacé de Londres

Il paraît que les voyages scolaires forment la jeunesse, celui-là a surtout informé sur la (mauvaise) prise en charge des naufragés des airs. Une quarantaine de lycéens et quatre professeurs du Lycée Vauvenargues d'Aix-en-Provence sont coincés au sud de Londres depuis dimanche. Ils devaient atterrir dimanche après-midi à l'aéroport Marseille-Provence de Marignane. Mais la semaine de découverte culturelle a basculé à cause du mauvais temps londonien - une fine pellicule de neige - et d'une "certaine organisation" de la compagnie EasyJet : les jeunes ont dû dormir par terre dans l'aéroport glacé. Plus précisément une nuit dans le couloir des WC de Gatwick , qui était un peu moins frigorifique que le hall.

ⓘ Publicité

Trois heures coincés dans l'avion, avant de débarquer

L'une des enseignantes raconte à France Bleu Provence la galère de sa courageuse troupe. "Déjà, le vol retour avait trois heures de retard. Ils nous font enfin monter dans l'avion où nous restons coincés trois heures de plus, sans possibilité de sortir. Il y avait une femme enceinte, un bébé et nos jeunes qui ne se sentaient pas bien." Finalement, le vol est annulé, nos lycéens provençaux redescendent et on leur demande de récupérer leurs bagages. D'après l'enseignante, trois bagages ont été "défoncés" et une valise perdue.

Tout ça pour quelques centimètres de neige sur la piste

Comment sortir de ce piège qui s'est refermé pour quelques centimètres de neige sur l'aéroport de Gatwick ? Aucune information. Une employée de la compagnie aérienne aurait renvoyé sèchement vers le site internet d'EasyJet... qui est bloqué, saturé. "Pas d'eau, pas de sandwich, pas d'hôtel, pas même une couverture ! C'est l'accueil selon EasyJet. Ils n'aident en rien !" Pas le choix. Il faut dormir par terre dans le couloir des WC.

Ravitaillement improvisé. Rien n'a été offert par EasyJet. - DR

Plusieurs jeunes tombent malades, après plus de 24 heures dans cet aérogare frigidaire. D'autant plus coincés qu'il y a une grève des trains vers la capitale. "Nos jeunes sont épuisés. L'aéroport déborde de personnes qui sont restées bloquées comme nous". La proviseure de Vauvenargues et l'agence de voyage d'Aix-en-Provence - "elles sont formidables de soutien" - se sont démenées pour trouver une solution : les enfants ne dormiront pas dans l'aéroport ce lundi soir, mais pour le retour... on parle seulement de mercredi pour quelques uns et de jeudi pour les autres. Le retour en Provence n'est pas pour tout de suite.