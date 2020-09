La route départementale 4 entre Saint-Guilhem le Désert et Le Causse de la Selle (Hérault) est coupée à la circulation, il faut stabiliser la paroi rocheuse, les pluies du weekend dernier ont entraîné des éboulements.

40 m3 de roche rendent la route impraticable entre Saint-Guilhem et le Causse de la Selle

Le week-end du 29/30 août dernier, des orages et de fortes pluie ont fragilisé la paroi rocheuse sur la départementale 4 entre Saint-Guilhem le Désert et le Causse de la Selle (Hérault). Près de 40m3 de matériaux rocheux se sont détachés de la paroi, traversant la route et, pour certains blocs, atterrissant dans le fleuve Hérault.

Le Département de l’Hérault procède donc à la stabilisation de la paroi rocheuse surplombant la départementale. Ces travaux impliquent la fermeture de la route à partir depuis le 1er septembre.

« Le Département a procédé en urgence à un diagnostic géotechnique sur la zone fragilisée, estimant nécessaire la fermeture de la route et la réalisation de travaux de purge pour neutraliser les blocs instables restants. Une fois la falaise sécurisée, la circulation pourra être rétablie dans les deux sens. », souligne Philippe VIDAL, Vice-Président du Département de l’Hérault chargé de l’aménagement du territoire

Les travaux sont réalisés ce jeudi. Ensuite, une nouvelle inspection permettra de garantir les conditions de sécurité afin d’ouvrir la RD4 à la circulation. L’étroitesse de la route et les risques particuliers de la situation imposent la fermeture complète de la voie. Une déviation est mise en place.

Pendant la période de fermeture de la route, le Département de l’Hérault recommande le plus grand respect de la signalisation de déviation afin de garantir la sécurité de chacun.