40 millions d'automobilistes saisit la sécurité routière et la préfecture pour le radar de l'A20 à Limoges

L'association 40 millions d'automobilistes est en colère et saisit la sécurité routière et la préfecture. Le fameux radar de chantier de l'A20, au nord de Limoges, juste avant la sortie pour Beaubreuil, piège de nombreux automobilistes. Il flashait à tour de bras, notamment au début, quand il était sur un tronçon limité à 70 km/h.

Amnistier les premiers PV

Pour le délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes, Pierre Chasseray, le radar est mal signalé. "Nous demandons un renfort de la signalisation puisque, objectivement, elle est insuffisante pour les automobilistes. Cette signalisation doit aussi être mise bien en amont de ce type de radars" explique Pierre Chasseray.

Lorsque vous flashez quelqu'un avec un sentiment de piège, il ne garde pas un souvenir positif

"On ne peut pas créer une société à deux vitesses avec d'un côté, ceux qui ont des outils d'aide à la conduite communicants, et qui ne seront jamais pris par ce type de radars, et ceux qui n'en ont pas et qui se feront piéger encore sur ce radar de l'A20 qui n'a que très peu de sens en termes de sécurité. Parce que lorsque vous flashez quelqu'un avec un sentiment de piège, il ne garde pas un souvenir positif" conclut le délégué général.

Par ailleurs, Pierre Chasseray demande à la sécurité routière d'amnistier les premiers PV, lorsque le tronçon était encore limité à 70km/h.