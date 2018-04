Nancy, France

400 moteurs d'engins hyperpuissants et vrombissant sur le parking du parc des expos de Nancy, l'image est impressionnante. Une fois de plus, ils ont répondu massivement à l'appel de la Fédération des Motards En Colère pour organiser une opération escargot sur les routes de l'agglomération nancéienne "Le gouvernement s'entête mais nous aussi " explique Bernard Walz, coordinateur de l'association en Meurthe et Moselle " On continuera à manifester puisqu'on a beau donner des arguments pour expliquer que la limitation à 80 kms/h n'est pas la solution, le gouvernement ne veut toujours pas nous entendre et n'a qu'un seul mot à la bouche c'est celui du tout répressif. _Ce qu'il faut, c'est de la formation, de l'information et de la prévention_. Et ça, on sait que ça marche. On ne désespère pas, on a déjà fait plier les gouvernements précédents sur le gilet jaune ou encore sur l'échéance concernant l'entrée en vigueur du nouveau contrôle technique, on peut donc le faire plier"

Selon le gouvernement, la mesure qui entrera en vigueur le 1er juillet sur l'ensemble des routes secondaires sans séparateurs de voies sera évaluée dans deux ans.