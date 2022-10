400 postes de conducteurs de car à pourvoir dans la région

Le transport de voyageurs recrute ! Face au manque de conducteurs de car, la Région lance jusqu'au 15 novembre, une campagne de communication pour informer sur les postes à pourvoir en Pays-de-la-Loire. En plus la formation est financée à 100%. 400 postes sont à pourvoir dans la région. Ce recrutement, au sein des entreprises qui opèrent les lignes Aléop et de transport scolaire, permettrait de remplacer les chauffeurs afin d’éviter toute rupture de service en cas d’absence imprévue. Une grande campagne de communication a lieu dans les media et sur les réseaux sociaux. Toutes les informations sur www.400conducteurs.paysdelaloire.fr

ⓘ Publicité