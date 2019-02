4L Trophy : quatres équipages originaires de l'école SIGMA à Clermont-Ferrand au départ

Chaque année, le 4L Trophy emmène plus d'un millier d'étudiants sur les routes du Maroc, en 4L, dans un raid humanitaire et sportif. Cette année, quatre équipages viennent de la SIGMA Clermont, une école d'ingénieurs.

Clermont-Ferrand, France

Ils sont 1 100 étudiants de toute la France a être parti de Biarritz jeudi dernier direction le Maroc....en 4L. La vieille voiture Renault suscite toujours l'admiration des jeunes participants au rallye 4L Trophy. Parmi eux, 4 équipages viennent d'une même école : la SIGMA Clermont, une des 207 écoles d'ingénieurs de France. "C'est une activité extrascolaire" raconte Gwenael Le Meur, étudiant en deuxième année de mécanique avancée. "On a une association à l'école qui nous suit. On peut avoir des reçus fiscaux qui permettent à nos sponsors d'avoir des remises" explique l'étudiant, qui vante les mérites d'une telle organisation. "On peut s'entraider entre étudiants."

#VieEtudiante Bonne chance à nos 4 équipages qui prendront le départ du @4L_Trophy demain ! Une belle aventure humaine, sportive et solidaire.

Plus d'infos : https://t.co/XLKBJsnXiapic.twitter.com/7pVyaGxNsm — SIGMA Clermont (@SigmaClermont) February 20, 2019

Passionné du 4L Trophy depuis l'âge de 12 ans

Pour certains étudiants, le 4L Trophy est une passion chevillée au corps. "J'ai voulu faire ce raid depuis l'âge de 12 ans. Avec mon grand-père, j'étais dans le domaine du raid et du tout-terrain. Pour moi, c'était la première étape avant de me lancer dans d'autres gros projets" explique Gwenael Le Meur. Il est séduit par l'aventure mécanique que cela représente : conduire sur les dunes au volant de sa 4L, orange et blanche. Il admire aussi le côté humanitaire de l'épreuve : "On aide des jeunes enfants marocains à créer des écoles. Depuis que le 4L Trophy existe, près de 20 écoles ont été créées." Le Conseil Départemental leur ont d'ailleurs donné des tablettes, en terme de contribution pour l'aide au développement.

Les équipages sigmaliens du 4L Trophy 2019

D'autres équipages viennent de l'Allier ou encore du Cantal.