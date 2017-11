Cinq scénarios pour la cinquième ligne de tramway à Montpellier

Le maire de Montpellier, Philippe Saurel, a présenté ce lundi 6 novembre le calendrier de la cinquième ligne de tramway. Cinq tracés sont envisagés entre la place du 8 mai 1945 et l'avenue de Vanières. Une concertation publique est lancée avant une réunion le 28 novembre à la mairie.

Philippe Saurel, maire de Montpellier et président de Montpellier Métropole a présenté ce lundi 6 novembre le calendrier de la future ligne 5 de tramway de la ville. C'est le début d'une phase de concertation sur le tracé entre la place du 8 mai 1945 et l'avenue de Vanières juste en face de l'Altrad Stadium.

L'objectif est de relier Clapiers à Lavérune en 45 minutes pour un investissement total estimé à 400 millions d'euros. cinq tracés sont proposés, tous exposés dans le hall de la mairie de Montpellier.

Pas de tramway quartier de l'Ovalie

Pour Philippe Saurel, le cinquième tracé qui passerait en majeure partie par l'avenue de Toulouse est irréalisable "Nous l'avons proposé car il est intellectuellement possible, précise le maire. Le problème sera d'abord financier : faire circuler le tram sur l'avenue de Toulouse nous obligerait à refaire tout le réseau sous-terrain d'eau pour un prix exorbitant. La circulation automobile est très intense. Les voitures seraient obligés de se déporter sur d'autres voies, ce serait très compliqué."

Bémol : il s'agit du seul scénario qui permettait d'installer un arrêt de tram dans le quartier Ovalie. Ce à quoi Philippe Saurel répond :

Quand on fait un tramway, on le fait pour l'ensemble de la ville. Gouverner c'est être à l'écoute de l'ensemble des habitants et pas seulement d'un quartier." Philippe Saurel

Pour le quartier Ovalie, le maire envisagerait de faire circuler des chrono-bus à très haut niveau de service ou des navettes, en direction de la ligne 2, proche de l'Altrad Stadium. "La priorité est de desservir les quartiers populaires : la Cité Gély, Figuerolles, les Orangers, Lavérune, Estanove, ou encore Pas du Loup.C'est une ligne de gauche ! Il faut désenclaver les quartiers populaires, ceux où les gens n'ont pas les mêmes revenus que les quartiers résidentiels. Le tramway c'est un outil de cohésion sociale."

Une réunion publique est prévue le 28 novembre à l'hôtel de la métropole et un vote en assemblée publique par le conseil de métropole et le conseil municipal. Le premier tronçon sera en travaux à l'automne 2019, avant la fin du mandat de Philippe Saurel. Une partie Nord, entre la voie domitienne et Agropolis pour desservir les campus. La mise en service prendrait entre 4 à 5 ans.

Les cinq scénarios proposés pour la future ligne 5

Variante 1 du tracé du futur tramway 5 à Montpellier. - DR

Variante 2 du tracé du futur tramway 5 à Montpellier. - DR

Variante 3 du tracé du futur tramway 5 à Montpellier. - DR

Variante 4 du tracé du futur tramway 5 à Montpellier. - DR