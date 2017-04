Cinq véhicules Vinci Autoroutes percutés en 48 heures, un patrouilleur blessé

En plein chassé-croisé des vacances de Pâques le concessionnaire autoroutier lance un appel à la prudence. En 48 heures, cinq véhicules Vinci Autoroutes ont été heurtés par des automobilistes, un de ces accidents a eu lieu en Haute-Garonne.

Les vacances de Pâques ont très mal commencé pour Vinci Autoroutes. En 48 heures, entre mardi 4 et jeudi 6 avril, cinq véhicules de patrouille du concessionnaire autoroutier ont été heurtés par des poids lourds ou des voitures alors qu'ils intervenaient sur le réseau pour assurer la sécurité des usagers. Vinci Autoroutes lance un appel à la prudence.

Cinq accidents, un blessé

Les cinq accidents ont eu lieu sur l'A63, l'A9, l'A64 et l'A10. En Haute-Garonne, l'accident s'est produit mercredi 5 avril à 7h30 sur l'A64. Un homme en jaune venait de poser des cônes de balisage pour protéger un accident impliquant un camion et une voiture sur la voie de droite de l'autoroute A64 en direction de Bayonne entre Boussens et Saint-Martory. C'est en remontant dans son véhicule que le salarié a été heurté par une voiture, il est légèrement blessé.

L'an dernier 124 véhicules d'intervention ont été heurtés sur l'ensemble du réseau autoroutier concédé français, dont 52 sur le réseau Vinci Autoroutes. Depuis le début de l'année 2017, sur le seul réseau Vinci , déjà 21 véhicules ont été percutés.

Un des véhicules de Vinci Autourtes heurté cette semaine © Radio France - Vinci Autoroutes

Des automobilistes pas vigilants

La plupart de ces accidents sont liés au manque de vigilance des automobilistes. "Les heurts de fourgons sont le plus souvent la conséquence directe d'épisodes de somnolence ou d'un manque d'attention de la part des conducteurs à l'origine des accidents [...] Les 5 accidents survenus ces dernières 48 heures se sont produits en pleine journée, sur des sections offrant une bonne visibilité, alors que les dispositifs de signalisation des véhicules d'intervention étaient activés et donc bien visibles", écrit Vinci Autoroutes dans un communiqué.

Le Baromètre européen de la conduite responsable révèle des chiffres particulièrement déconcertants. 55% des français oublient de ralentir à proximité d'une zone de travaux et 76% ne respectent pas les distances de sécurité. Le Baromètre révèle également que 29% des Français écrivent ou lisent des SMS ou des mails en conduisant. Un seul mot pour passer de bonnes vacances : prudence.