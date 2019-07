500 places de parking gratuites de plus à Sète pour l' été

Sète, France

Circuler et stationner à Sète, c'est compliqué toute l'année mais l'été cela devient un cauchemar. La ville et l' Agglomération de Sète agrandit à compter de ce mardi 9 juillet et jusqu'à fin août la zone de parking du Mas Coulet avec 500 places de plus , derrière les anciens Chais Scalli. l'accès accès par la route de Cayenne. Cela fait une capacité totale de 1000 places de parkign gratuites a l'entrée Est .

Vous pouvez ensuite rallier le centre ville à pied, par bus, la ligne 6 gratuite depuis l'arrêt Espace saint Clair et par les navettes fluviales gratuites. Ces navettes fonctionnent tous les matins jusqu'au 31 août, également en service les soirs pour les festivals et la Saint Louis. On y accède depuis le quai Riquet à coté du Pont Tivoli jusqu'au quai Général Durand.

la Ville de Sète met en place un abonnement mensuel attractif à seulement 10 euros pour les Sétois pour les parkings payants du littoral. Ils sont à récupérer à la capitainerie du port des Quilles ou au bureau d’accueil du parking des Halles rue de Metz. Plusieurs lignes du réseau de bus SAM (Sète agglopôle mobilité) sont renforcées pendant l’été avec des passages plus nombreux et plus tardifs ,comme la ligne 9 qui relie Sète aux plages du Lido jusqu’à Marseillan.