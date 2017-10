55 millions d'euros pour résorber les bouchons vers le bassin d'Arcachon

La Cobas s'engage à financer l'intégralité des travaux visant à résorber les bouchons quotidiens de l'A 660 et la RN 250 vers le bassin d'Arcachon. La convention de financement de ces travaux a été signée avec l'Etat.

Les travaux pour fluidifier l'A 660 et la RN 250 vers le bassin d'Arcachon vont avoir lieu. La Communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon sud (Cobas) s'engage à financer l'intégralité des travaux soit 55 millions d'euros jusqu'en 2022. Cet axe est quotidiennement saturé, entre 25 et 30.000 automobilistes l'empruntent chaque jour.

Deux échangeurs et une nationale doublée

Deux phases de travaux auront lieu. La première consistera à doubler la nationale 250, soit le tronçon entre la Hume à Gujan-Mestras et le premier rond-point de la Teste-de-Buch. Cette nationale aura donc en tout quatre voies. La deuxième phase des travaux concernera les deux ronds-points quotidiennement saturés de Gujan-Mestras. Les ronds-points de Césarée et celui de la Hume vont devenir des échangeurs dénivelés comme celui du Teich.

Ces travaux devraient commencer en 2019 et se terminer au plus tôt en 2021.

Pas de participation de l'Etat

L'Etat confirme qu'il ne participera pas à ces travaux "la Gironde a été très bien servie en matière d'infrastructures et la priorité pour l'Etat c'est plutôt le passage à trois voies de la rocade, ce n'est pas nous" explique la maire de Gujan-Mestras et Présidente de la Cobas Marie-Hélène des Esgaulx.

Ainsi, la Cobas va financer seule les 55 millions d'euros "nous avons considéré que c'était une priorité des priorités" dit Marie-Hélène des Esgaulx "c'est maximum 1.5 millions d'euros de remboursement par an, capital et intérêts compris [...] c'est quand même quelque chose qui est acceptable [...] et c'est la raison pour laquelle nous obtenons le financement de la Caisse des dépôts et consignations".

Cet emprunt colossal se répercutera-t'il sur les impôts ? "ce n'est pas prévu d'ici la fin du mandat" répond Marie-Hélène des Esgaulx.