Corse : 5e jour de grève à la Méridionale

Les marins STC et CFTC bloquent toujours 5 navires dans le port de Marseille ; deux bateaux de leur compagnie et trois de Corsica Linea.

Et un nouveau cap a été franchi, ce lundi, puisque le seul navire faisant une rotation entre Corse et Continent (entre Toulon et Ajaccio) est resté en rade ; empêché d'accoster sur le port d'Ajaccio par les marins STC, le navire a été dérouté, lundi soir, vers Propriano.

Les marins de la Méridionale exigent la conclusion d'un partenariat entre les deux compagnies pour la future délégation de service public maritime de 10 ans, avec une répartition équilibrée de la desserte des deux ports principaux (Bastia et Ajaccio).

"Ce n'est pas à moi et à Corsica Linea d'assumer la volonté de désengagement du groupe STEF", Pascal Trojani, PDG de Corsica Linea

Le principe d'un projet industriel commun s'éloigne pourtant de plus en plus au profit d'une rivalité entre les deux compagnies : la Méridionale a, de son côté, poursuivi son action en justice contre la CDC (Collectivité de Corse) et la Délégation de Service Public transitoire (action d’ailleurs perdue par la Méridionale) et puis, Corsica Linea, par la voix de son PDG, Pascal Trojani, affirme aujourd'hui : "qu'il sera très difficile de construire un projet avec un partenaire qui n'est intéressé que par le montant des compensations de la continuité territoriale. J'engage", dit-il, "les syndicalistes de la Méridionale à se retourner vers leur direction, les vrais responsables de cette situation".

Et puis hier ce sont aussi les marins STC de Corsica Linea qui ont tenu à réagir après des tags mettant en cause la probité du syndicat et de certains de ses membres : "nous n'avons pas à nous justifier, mais nous ne somme pas des vendus", précise le communiqué, "nous invitons les protagonistes de cette situation à éviter toutes les provocations infondées qui desservent leur cause" expliquent les marins STC de Corsica Linea.