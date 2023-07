Cinquième anniversaire de la gare Montpellier Sud de France : l'accès reste le gros point noir

En 2018, année de l'ouverture, la gare Montpellier Sud de France avait accueilli un peu plus de 400.000 visiteurs. À l'époque, les écologistes parlaient d'une gare "mal desservie, inutile au milieu des champs". Pourtant, le nombre de passagers ne cessent d'augmenter. Ils étaient 900.000 en 2019, 1,3 million en 2021 et la fréquentation était encore en hausse l'an dernier selon la direction des gares d'Occitanie (dans le même temps, la gare Saint Roch a enregistré plus d'1 million de voyageurs). Ce sont désormais une vingtaine de trains qui sont proposés chaque jour à destination de Paris, Nantes, Lille, Lyon ou encore Barcelone. Il y a encore des améliorations possibles mais globalement elle plait.

10.000 euros de loyer pour le vendeur de sandwich

Dans le grand hall de 3.500 mètres carrés, les voyageurs se croisent avec leurs valises à roulettes. Beaucoup sont pressés mais ils prennent quand même le temps d'admirer le bâtiment. "Très design, agréable avec ses ascenseurs et ses escalators et lumineux", commentent les usagers. Le problème est que le toit ne laisse pas passer que la lumière : il y fait froid l'hiver et trop chaud l'été avec peu de possibilité de se désaltérer ; "On cherchait un café pour boire un coup et on a pas trouvé", regrette cette jeune Montpellieraine de passage avec son ami de l'île de la Réunion.

Il y a tout de même un peu plus de commerces qu'il y a cinq ans. Florian Cinçon vend des sandwichs et des salades chez Kinosa. Il voit en moyenne 300 clients par jour mais plus pour très longtemps explique-t-il : "On va partir car le loyer est trop cher, de l'ordre de 10.000 euros par mois pour un local de 18 m2 !"

"Moi je suis conquise" se réjouit Viviane 80 ans qui n'avait pas remis les pieds dans cette gare depuis longtemps. "Les premières fois, je n'étais pas rassurée, j'avais même très peur, le hall était désert, mais là, je suis émerveillée. On peut grignoter alors qu'avant il n'y avait rien."

En attendant le tramway

Mais le gros point noir reste l'accès a la gare. En voiture c'est très pratique, mais pour les piétons, c'est toujours aussi compliqué. "Il y a la navette direction Odysseum pour récupérer le tramway mais avec les enfants et les bagages c'est galère", commente ce père de famille qui préfère la gare du centre-ville. Ça ira mieux avec le prolongement de la ligne 1 de tramway annoncée début 2025.

