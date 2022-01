6,54 millions de passagers en 2021, année de rebond pour l'Aéroport Nice Côte d'Azur

L'aéroport Nice Côte d'Azur publie son bilan de l'année 2021. Une année de rebond après les chiffres catastrophiques de 2020. 6,54 millions de passagers passés par l'aéroport l'année dernière, c'est 2 millions de plus que 2020, mais 8 de moins que 2019...

6 millions et demi de passagers ont transité par l'aéroport de Nice en 2021. Le rebond après 2020 est de presque 50%. Il reste néanmoins du chemin à parcourir pour retrouver le niveau d'avant crise en 2019.

L'aéroport de Nice avait connu sa meilleure année en enregistrant 14,5 millions de passagers en 2019. 166 000 vols commerciaux étaient partis ou arrivés de Nice, 9,5 millions de passagers avaient pris place dans des vols internationaux, soit 65% des voyageurs.

Une fréquentation en dents de scie depuis le covid

L'année 2020 partait sur de bonnes bases: 1,6 millions de passagers ont transité par Nice sur les deux premiers mois de l'année. Mais le covid est arrivé, l'aéroport s'est quasiment fermé avec seulement 7000 voyageurs en avril. La première embellie était arrivée avec l'été. 20 000 avions passent par Nice, c'est moitié moins que l'année précédente sur les mois de juillet et août, mais la reprise s'amorce.

C'était sans compter sur la deuxième vague. Nouveau confinement en fin d'année, la fréquentation rechute. Au total ce sont 4,5 millions de voyageurs qui auront vu l'aéroport de Nice en 2020, 10 millions de moins qu'en 2019. La baisse de la fréquentation continue jusqu'au mois d'avril 2021. En pleine troisième vague l'aéroport ne reçoit qu'un million de passagers entre le 1er Janvier et le 1er Juin.

La reprise du trafic est à nouveau arrivée avec l'été. Cette fois le rebond est plus fort, le terminal 1 qui avait fermé depuis le début de la crise covid est rouvert pour l'été. Le Terminal referme ses portes à la fin de la saison hivernale. Bilan de l'année 2021: 6,54 millions de voyageurs et 100 000 avions.

L'absence des vols internationaux et les espoirs de 2022

L'année 2021 montre un rebond qui cache des disparités. Le trafic domestique a retrouvé près de 70% de ses voyageurs alors que les vols internationaux n'ont atteint que 25% des chiffres de 2019 avec 2,5 millions de passagers. Les fermetures de frontières et contraintes sanitaires n'ont pas permis la reprise espérée dès 2021.

Pour 2022, l'aéroport prévoit la réouverture du Terminal 1 en avril pour accompagner le début de la saison estivale. Les prévisions de trafic sont optimistes, de nouvelles liaisons aériennes vont ouvrir à partir de mars vers l'Europe de l'est (Tirana en Albanie, Cluj-Napoca en Roumanie), et la compagnie IcelandAir prévoit l'ouverture de 2 vols par semaine vers Reykjavik, la capitale islandaise pour les mois de juillet et août.