Les travaux de doublement de la ligne ferroviaire entre Bettembourg et Luxembourg nécessitent la coupure de la ligne du 14 juillet au 24 août. Les travailleurs frontaliers devront encore se contenter de bus.

Les travaux entre Bettembourg et Luxembourg débutent le 14 juillet et s'achèvent le 24 août

Luxembourg, Paris, France

Ils ont beau être programmés pendant les grandes vacances, les travaux qui débutent ce 14 juillet aux Chemins de fer luxembourgeois vont encore chambouler le quotidien des milliers de travailleurs frontaliers lorrains. C'est bien simple, pendant six semaines, aucun train ne circulera entre Bettembourg à Luxembourg. Ce chantier est dans la continuité de celui qui avait déjà nécessité la fermeture de la ligne, durant une semaine en février, afin de doubler cette voie parvenu à saturation avec l'explosion du nombre de voyageurs.

Faire la place à la deuxième ligne

Un chantier lourd explique Alexandra Nonnweiler, porte-parole des CFL : "Il faut déplacer certains points de la ligne actuelle pour de la place pour la seconde. Cela va nécessiter la dépose de tractions électriques, de la signalisation, du génie civil avec du terrassement dans les zones de raccordement."

Des bus toutes les 5 minutes aux heures de pointe

Pour effectuer leur trajet, les voyageurs qui renoncent à prendre leur voiture ou à faire du covoiturage ont le choix. Prendre des bus depuis Thionville et jusqu'à Luxembourg. Ou prendre le train jusqu'à Bettembourg, et terminer leur voyage en bus. Les CFL promettent des départs toutes cinq minutes en heure de pointes durant la semaine.

Les frontaliers sont maintenant rodés, ils ont testé ce dispositif de substitution en février dernier... Sauf que cette fois, la coupure est nettement plus longue (six semaines au lieu d'une), et que la grève des cheminots, côté SNCF, joue les prolongations au moins jusqu'à la fin du mois.

Les CFL prévoient des bus de substitution pour les travailleurs frontaliers - CFL

Consultez ici les fiches horaires des bus de substitution.