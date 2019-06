600 kilomètres de routes départementales vont repasser à 90 km/h dans le Tarn

Albi, France

C'est l'un des premiers départements à sauter le pas. Le Tarn va repasser 600 kilomètres de routes départementales à 90 km/h, dès l'automne prochain, quand les décrets de la loi mobilité le lui permettront. 600 kilomètres sur les 4 150 kms de routes départementales du Tarn repasseront à 90 km/h, les autres resteront à 80 km/h.

Les routes départementales qui repasseraient à 90 km/h dans le Tarn - @Conseil Départemental du Tarn

Les routes nationales restent à 80 km/h

Le président du conseil départemental du Tarn Christophe Ramond a toujours plaidé pour un assouplissement du 80 km/h pour simplifier la vie des habitants des zones rurales qui font beaucoup de trajets en voiture. Il précise que seules les routes principales sont concernées.

Des routes comme Lacaune-Castres, Albi-Montauban, vers l’Hérault ou vers Toulouse. Tout en sachant que malgré tout, les routes nationales dans le Tarn resteront limitées à 80 km/h, ce qui est vraiment une aberration, c’est vraiment une mesure parisienne prise sans concertation avec les élus locaux

Ce passage au 90 km/h risque de déboussoler les automobilistes souligne Daniel Vialelle chargé des routes au département du Tarn : « vous partez d’Albi à Labastide-Rouairoux, vous allez partir d’Albi jusqu’à Castres à 90, de Castres à Mazamet puisque c’est une nationale on sera à 80 alors qu’elle est très large et sécurisée, et de Mazamet à Labastide-Rouairoux à 90 à nouveau, c’est une aberration, mais c’est le gouvernement qui le choisit. »

Les routes nationales qui resteront au 80 km/h dans le Tarn - @Conseil Départemental du Tarn

1 000 panneaux à installer

Pour revenir à 90 km/h, la loi fixe aux élus des départements ou des mairies des conditions très précises de sécurité. Les services du département sont entrain d’établir un bilan de l’accidentologie sur les routes susceptibles de repasser au 90 km/h.

Dès que les décrets de la loi mobilité seront signés à l'automne, il faudra installer pas moins d'un millier de panneau, après chaque carrefour, pour indiquer à l’automobiliste la vitesse en vigueur.

Quant aux chiffres de la sécurité routière, 12 morts sur les routes du Tarn depuis le début de l'année, ils tendent à démontrer que le passage au 80 Km/h n'a pas fait baisser la mortalité sur les routes du département