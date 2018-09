Un TGV Lille-Bordeaux est resté bloqué dans la Vienne vers Châtellerault dans la nuit de vendredi à samedi pendant plus de 5 heures à cause d'une rupture de caténaire.

L'attente a du être longue pour les 600 passagers de ce TGV Lille-Bordeaux.Ils sont restés bloqués plus de 5 heures dans la nuit de vendredi à samedi vers Thuré dans la Vienne près de Châtellerault. La cause ? Une rupture de caténaire qui a brisé la vitre du TGV et entraîné son immobilisation immédiate sur les voies.

Panne d'électricité géante à Poitiers

Mais autre problème, alors que les pompiers et la sécurité civile se sont rendus sur les lieux, une panne géante d'électricité à Poitiers a retardé l'arrivée d'une rame de secours pour le transbordement des passagers. Finalement, celle-ci a pu arriver et les voyageurs sont repartis aux alentours de 3 heures du matin pour regagner Poitiers, Angoulême, et le terminus Bordeaux Saint-Jean au petit matin.

Retards en conséquence

Conséquence de cet incident, ce samedi, des retards de 10 à 20 minutes sont à prévoir dans les deux sens de circulation entre le Sud-Ouest et Paris.

La SNCF indique avoir dédommagé certains voyageurs : ils ont pu bénéficier d'une nuit à l'hôtel ou de trajets en taxi. Une enquête interne a été ouverte pour comprendre les causes de cet incident.