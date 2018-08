Hérault, France

Zen attitude de rigueur si vous prenez la route en ce jour de chassé-croisé, samedi classé noir dans le sens des départs. A 11h, on recensait 68 km de bouchons sur l'A9 en direction du Sud, entre Poussan et Narbonne dans l'Aude. Le temps de parcours Orange / Narbonne est rallongé d'une heure et demi. Les ralentissements sont apparus dès le début de matinée : 17 km à 9 h. Une heure plus tard on était déjà à 33 km! Et ça roule à peine mieux en sens inverse. C'est orange dans le sens sud nord.

Le trafic est comme prévu très chargé aussi sur l'A75, avec des points noirs à Millau, au Caylar, à hauteur de Lodève et de Clermont l'Hérault.

Bouchons et canicule

Les autorités ont demandé à ceux qui le pouvaient de ne pas prendre la route dans le courant de la journée, pour éviter d'amplifier le phénomène de congestion mais aussi en raison de la chaleur. Bouchons et canicule, le cocktail est détonnant. L'Hérault comme une soixantaine de départements est placé en vigilance orange et Météo France annonce jusqu'à 40 degrés. Sur l'A9, Vinci a mobilisé des agents sur les aires d'autoroute pour proposer des activités et inciter les vacanciers à faire des pauses.

Des conseils pour contourner les grands axes

Bison Fûté a activé un réseau de délestage:

- sur l'A9 par exemple on vous invite à sortir à l’échangeur de Béziers Ouest (n°36), pour prendre la direction de Castres-Mazamet par le réseau secondaire (D64, puis D609 en direction de Narbonne). Vous pouvez reprendre alors l’A9 en direction de l’Espagne à l’échangeur N°38 Narbonne Sud.

- ou depuis échangeur N° 2 de l'autoroute A54 (Nîmes Garons) , suivre l'itinéraire Bis de Montpellier en empruntant les départementales, via Aimargues, Carnon, pour rejoindre l' A709 à l'échangeur N° 29 Montpellier Est, puis poursuivre jusqu'à la jonction avec l' A9.

Enfin si vous poussez jusqu'en Espagne, comptez une heure de bouchon à la frontière. Des travaux d’urgences ont été lancés sur l‘A9 entre Perpignan et la frontière suite à un accident survenu hier. On circule mais le chantier ralentit le trafic.