7% des trajets domicile-travail se font à vélo à Tours

Le nombre de tourangeaux qui vont au travail à vélo est plus important qu'au niveau national. C'est le résultat d'une étude de l'Insee sur les déplacements. Tours fait partie des six villes où ses habitants utilisent le plus le vélo.

L'Insee vient de publier ses statistiques de l'année 2016 au niveau national sur les modes de transports. La voiture est largement privilégiée (58% des actifs). Pour autant, le vélo est utilisé dans 1,9% des déplacements domicile-travail au niveau national, un chiffre qui grimpe même à 7% sur la seule ville de Tours. Des villes de 100.000 habitants, la capitale de l'Indre-et-Loire est 6ème dans ce classement, derrière Strasbourg (16%), Grenoble (15,2%), Bordeaux, Rennes et Toulouse.

170km de voies cyclables à Tours

Si on étend à l'ensemble du département, 2,9% des trajets domicile-travail se font à vélo, ce qui place l'Indre-et-Loire au 37ème rang national. Au-delà de quatre kilomètres, le pourcentage d'utilisateurs de deux roues baisse. Selon l'Insee, ce sont des chiffres stables sur les dix dernières années. Les hommes utilisent plus souvent le vélo pour se rendre au travail que les femmes.