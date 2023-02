TER en Nouvelle-Aquitaine : 70% des habitants de Dordogne seraient opposés à l'ouverture à la concurrence

70% des Périgourdins interrogés se disent opposés à l'ouverture à la concurrence du réseau TER en Nouvelle-Aquitaine. C'est ce qui ressort d'une enquête d'opinion en ligne commandée par le Comité Social Économique du TER Nouvelle-Aquitaine qui réunit la CGT, Sud-Rail, la CFDT et UNSA. Les voyageurs rencontrés ce mardi 21 février sur les quais de la gare de Périgueux, eux, s'y montraient nettement plus favorables. "Je pense que ce serait bien d'avoir d'autres compagnies, témoigne Dalila. Ce serait plus pratique pour nous qui prenons le train, parce que je pense qu'il y a beaucoup de grèves à la SNCF". "Vu comment ça se passe à la SNCF, on ferait peut-être mieux d'essayer", lance de son côté Roger, un autre usager.

Une ouverture à la concurrence obligatoire en 2033

Une ouverture qui, quelle que soit l'opinion des usagers, sera obligatoire en 2033 sur les lignes régionales, et que la région Nouvelle-Aquitaine envisage de devancer, en ouvrant l'un de ses quatre lots à d'autres compagnies dès 2027.

Une perspective à laquelle s'opposent les syndicats de cheminots. Secrétaire du CSE SNCF-TER Nouvelle Aquitaine, Olivier Sorce précise qu'au regard de ce qu'il s'est passé en Allemagne notamment, ou encore en région PACA, "l'ouverture à la concurrence, coûte plus cher aux usagers. En PACA, on a vu les tarifs des abonnements augmenter de plus de 15 % précise l'élu du personnel. "Cela coûte cher au contribuable, ajoute-t-il puisque partout où les régions ont publié les appels d'offres, cela augmente la part des subventions consacrées au transport ferroviaire régional. Enfin, l'ouverture à la concurrence, détruit des emplois de cheminots et des emplois induits. Ce n'est pas ce sur quoi se positionnent les usagers, et encore moins les territoires" conclut Olivier Sorce qui craint également plus généralement une baisse de la qualité de service.

Un cahier des charges à respecter

Sur la question de la qualité de service, le vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine tient à se montrer rassurant. Dans la convention actuelle avec la SNCF, explique Renaud Lagrave, nous avons une qualité de service, notamment sur la régularité des trains qui doit atteindre 95 % dès 2024. Aujourd'hui, nous sommes plutôt situés aux alentours de 92%, donc nous n'avons pas encore la qualité attendue. Demain, dans les appels d'offres, il est évident que la priorité de la région, sera toujours la qualité de service. Contractuellement, puisqu'il s'agit de marchés publics, tout est dans le cahier des charges qui sera défini par la Région. Pour ce qui nous concerne, nous mettrons évidemment la qualité de service en avant et à chaque fois qu'elle ne sera pas respectée, comme c'est le cas actuellement, il y aura des pénalités pour le titulaire".

En attendant l'ouverture à la concurrence, la Région Nouvelle-Aquitaine envisage de signer en juin une nouvelle convention avec la SNCF pour les six à huit ans qui viennent.