A Bischheim, la SNCF va rénover une grande partie des rames TER du Grand Est

La région Grand Est et la SNCF ont signé ce jeudi un contrat de 583,8 millions d'euros pour moderniser 166 TER. Cette rénovation sera principalement réalisée au Technicentre de Bischheim dès 2022 et jusqu'en 2031. Les nouvelles rames seront plus modernes et respectueuses de l'environnement.

Stéphanie Dommange, la directrice régionale TER Grand Est et David Valence, le vice-président du Conseil régional en charge des transports, ont signé un contrat pour rénover et moderniser 166 rames TER

C'est le plus gros contrat jamais conclu pour la rénovation de TER en France. Stéphanie Dommange, la directrice régionale TER Grand Est et David Valence, le vice-président du Conseil régional en charge des transports, ont signé ce jeudi à Bischheim un contrat pour rénover et moderniser 166 rames TER, pour un montant de 583,8 millions d'euros. C'est beaucoup, ça représente 70% des rames TER du Grand Est, celles acquises entre 2003 et 2010 (125 AGC, les automoteurs de grande capacité et 41 TER2 Ng, les TER nouvelle génération à deux niveaux).

Donner une seconde vie au train

Cette opération, qui va prendre 10 ans au total, doit donner un second souffle à ces trains. "Ces opérations permettent de repartir pour 20 ans, on refait quasiment le train à neuf, on lui redonne du potentiel, explique Xavier Ouin, directeur industriel de SNCF Voyageurs. On traite les problèmes de corrosion, d'obsolescence, de sécurité. On en profite pour revoir l'aménagement intérieur, la décoration, l'aspect extérieur. On apporte aussi de nouveaux services, avec par exemple des prises électriques pour tous les sièges et des espaces pour les utilisateurs de fauteuils roulants".

Le nouveau look des TER dévoilé en 2023

Pour le design de ces nouvelles rames "Fluo Grand Est", il faudra attendre jusqu'en 2023, les services de la région et de la SNCF travaillent encore sur le projet de relooking.

Ces TER seront aussi plus respectueux de l'environnement assure David Valence, le vice-président du Conseil régional du Grand Est en charge des transports : "C'est un contrat qui va améliorer le confort des voyageurs, qui va nous permettre de faire durer plus longtemps le matériel et de réduire les gaz à effet de serre. On va installer des filtres à particules sur les matériels diesel. Il s'agit d'inventer le train de demain". Il y aura également des modes économiques pour la climatisation et les trains à l'arrêt (régulation par une sonde CO2).

Du travail pour 120 agents pendant 10 ans à Bischheim

La bonne nouvelle pour le tissu économique local, c'est que cette rénovation sera principalement (d'autres centres seront aussi mobilisés) réalisée au Technicentre industriel de Bischheim dans le Bas-Rhin, où travaillent un petit millier de personnes. Ce contrat offrira du travail à 120 agents en moyenne pendant 10 ans à Bischheim (ça représente au total 1,6 millions d'heures de travail).

D'autres trains régionaux comme les Corails étaient d'habitude restaurés à Périgueux en Dordogne. Cette fois-ci, c'est le Technique centre de Bischheim, habitué à rénover des TGV, qui a été choisi.

"On a une expertise à Bischheim, se félicite Stéphanie Dommange, la directrice régionale TER Grand Est. On a transformé ici des TGV, notamment les TGV Atlantique, qui sont devenus des TGV Inouï. Et bien nous allons faire la même chose avec ces rames TER, qui seront complètement rénovées sur des aspects de sécurité et de confort".

Les premiers travaux sur les rames doivent débuter en juin 2022 pour s'achever en janvier 2031. C'est aussi un défi logistique pour la SNCF, car plus de 10 rames seront rénovées en même temps. Chacune restera environ six mois à Bischheim.

