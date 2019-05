"70 km/h sur les routes les moins sûres, 90 ailleurs" explique le président du Département de la Mayenne

Département Mayenne, France

"Le gouvernement se rend enfin à la raison" savoure le président du conseil départemental de la Mayenne, contacté par France Bleu Mayenne. Olivier Richefou a dénoncé, depuis le début, le bien-fondé de la mesure des 80 km/h sur le réseau secondaire. Mesure appliquée depuis l'été 2018 et très impopulaire en particulier en milieu rural.

Le patron de l'exécutif mayennais, lui, penche pour une solution équilibrée selon lui : "Il faut revenir à 90 sur les portions les moins accidentogènes ou les plus sûres et ailleurs, sur des axes plus dangereux, passer à 70".

Olivier Richefou va demander aux services compétents de la collectivité, aux techniciens et aux élus chargés des routes, de réaliser une expertise. Une réunion de travail sur le sujet doit avoir lieu dès la semaine prochaine explique le président du Département de la Mayenne. Il souhaite que ce travail soit mené en coordination avec l'Etat. Des décisions devraient intervenir rapidement.