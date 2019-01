"70 par Toutatis" : de nouveaux panneaux pour convaincre les Auvergnats de lever le pied

Clermont-Ferrand, France

Ils sont en place depuis le début du mois de décembre, mais ne semblent pas avoir convaincu les conducteurs. Très peu les ont vu et beaucoup sont embêtés par cette limitation de vitesse à 70 km/h sur l'A75 entre le Brézet et le Zénith. "On ne respecte pas du tout, je ne vois pas l'intérêt de le mettre à 70 sinon dans ces cas-là on ne prend pas l'autoroute" regrette Amandine, utilisatrice régulière de cette portion.

Les automobilistes ont du mal avec cette limitation de vitesse. Copier

La société APRR en charge des travaux a donc innové avec 5 nouveaux panneaux publicitaires dans l'agglomération clermontoise. On y voit un gaulois montant un cheval sur une route avec l'inscription "70 par Toutatis". Vous pouvez les apercevoir avant les entrées du Brézet, de la Pardieu et de Aubière. "On a décidé de donner une information un peu plus humoristique sur laquelle on espère plus d'adhésion de nos clients" explique Gilles Humblot, en charge des travaux pour APRR.

Gilles Humblot, en charge des travaux pour APRR Copier

Le chantier a commencé avant l'été et devrait se terminer en 2021. Une voie supplémentaire de circulation est rajoutée pour désengorger la circulation en heures de pointe. Nuit et jour une centaine d'agents travaillent sur le chantier, entre la jonction de l'A71 et du Brézet jusqu'à l'échangeur n°5, celui de la Jonchère sur la commune du Crest. Coût total des opérations : 160 millions d'euros.