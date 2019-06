VIDÉO - Des Auxerroises traversent 700 km en Bourgogne à vélo électrique pour mettre en avant le sport au féminin

Auxerre, France

C'est un vrai défi sportif, car 700 km, même sur un vélo électrique, ce n'est pas de la rigolade, mais leur but est aussi d'envoyer des messages: Ces femmes de 26 à 62 ans, toutes licenciées dans des clubs de sport auxerrois, veulent montrer que le sport se pratique aussi au féminin et qu'il possible, au quotidien, de changer nos habitudes de déplacements.

En répondant à l'invitation de l'OMS (Office Minicipale des Sports) d'Auxerre, elles vont passer par les plus grandes villes bourguignonnes: Auxerre, Dijon, Beaune, Chalon-sur-Saône ou Macon et "remonter" par la Nièvre et le Morvan. Le petit peloton auxerrois va éviter les chemins de halage, surtout emprunter par les vélo-voies et les petites départementales et se farcir les plus haut col régionaux dont le Haut-Folin (901 mètres).

Et chacune des participantes a sa motivation. Pour Géraldine, 48 ans, c'est le défi physique, "parce que même si c'est un vélo à assistance électrique, c'est un vrai sport sourit cette habituée du roller. Il faut pédaler tout le temps, et au-dessus de 25 km/heure, il n'y a plus d'assistance donc c'est compliqué."

En tant qu'organisateur, Régis Calmus _"veut montrer à tout le monde qu'_avec le vélo à assistance électrique, on peut faire beaucoup de choses même si on n'est pas cycliste. C'est 30% d'économie en terme d'effort" précise le président de l'OMS d'Auxerre. "Donc on enlève le côté compliqué des côte. oublie par exemple . Cela permet par exemple d'aller travailler et d'arriver sans avoir transpiré, pas fatigué."

L'OMS a payé les vélos électriques, 2000 euros pièce. Chaque participante règle son logement et sa nourriture, soit 200 euros pour Six jours. Six jours et 700 km à traverser la Bourgogne, ce qui plait à Stéphanie car elle "va vraiment découvrir des petits coins, des petits bourgs des petites villes que l'on ne connait pas et que l'on ne ferait jamais autrement."

Avec une centaine de kilomètres à pédaler par jour, les participantes se posent aussi quelques questions. "Quand on voit le parcours sur la carte, on se pose la question de savoir quand on aura mal aux fesses. Et 700 km, cela fait peur... Mais bon, aujourd'hui on y croit. On verra à l'arrivée..."

A l'origine de ce Tour de Bourgogne à vélo électrique, Régis Calmus prévoit aussi de dresser un bilan afin d'améliorer l'accueil des cyclistes en Bourgogne. _"_Le but est aussi de montrer ce qui fonctionne et ne fonctionne pas sur ce type de déplacements. Déjà, on sait que recharger les vélos est un vrai problème et cela peut être un frein au développement touristique. On pense par exemple que sur les recharges de voitures électriques, il faudrait adapter un système pour également recharger les vélos."

En septembre, et toujours dans l'optique de la transition écologique, l'OMS proposera aux Auxerrois d'essayer le vélo électrique. Une nouvelle présentation de tous les moyens mis en place par la communauté d'agglomération de l'Auxerrois pour favoriser la pratique du vélo électrique sera aussi effectuée.