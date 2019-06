75e anniversaire du Débarquement : comment circuler ce dimanche dans la Manche

Des dizaines de milliers de spectateurs sont attendus ce dimanche sur le site de la Fière à Sainte-Mère-Eglise. Les autorités ont mis en place un plan de circulation avec des restrictions et des interdictions de circulation.

Les temps forts

De 9h45 à 10h30 : parachutage civil

De 11h00 à 11h30 : passage de la patrouille de France

De 12h30 à 13h00 : parachutage de 900 militaires américains, français, allemands, néerlandais et roumains.

De 15h00 à 16h00 : cérémonie officielle au monument Iron Mike

Pour se rendre aux cérémonies

Les restrictions de circulation seront actifs de 8h00 à 18h00

Un axe VERT (sur la D15) entre le centre ville de Sainte-Mère-Eglise et le site de la Fière est réservé aux piétons.

Un axe BEIGE permet aux automobilistes de se rapprocher au plus près du site :

soit en sortant de la RN13 à Blosvill e puis rejoindre la D70 jusqu'à Chef-du-Pont (Parkings P3 et P3b) ou continuer sur la D70 et tourner sur la route de Gueutteville (Parking P14).

e puis rejoindre la D70 jusqu'à Chef-du-Pont (Parkings P3 et P3b) ou continuer sur la D70 et tourner sur la route de Gueutteville (Parking P14). soit emprunter depuis Sainte-Mère-Eglise le chemin de Hiersac en sens unique pour rejoindre les parkings P6 et P7

La circulation et le stationnement sur le chemin de la Fière entre l'échangeur de Neuville aux Plains et la D15, la D15 entre le centre ville de Sainte-Mère-Eglise et le hameau de Cocquigny sont interdits.

- Préfecture de la Manche

