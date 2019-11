76% des 3670 ponts recensés dans le Gard sont en très bon état

Saint-Gilles, France

Le pont du Gard est certes le plus emblématique du département. Un monument historique qui ne doit pas faire oublier tous les autres. Le Gard en possède 3670, 80% d'entre eux étant situés dans les Cévennes. Le conseil départemental qui en a la charge leur consacre bon an mal an plus de 4 millions d'euros. "On a des visites périodiques qui sont faites selon la portée des ponts explique Martin Delord, l'élu en charge des infrastructures, selon leur état, le nombre de véhicules qui passent au-dessus. C'est tous les 3 ans, tous les 6 ans ou tous les ans si leur état le nécessite. "

Martin Delord, l'élu en charge des infrastructures au conseil départemental du Gard Copier

600 inspections sont réalisées chaque année. Selon le département, 76% des ponts sont en très bon état, 20% en état moyen et seulement 1% en très mauvais état. Pour ces derniers, des travaux de réparation sont programmés dans un délai de 1 à 2 ans.

L'exemple du pont de Saint-Gilles

Construire un nouveau pont coûte cher et prend du temps. Le nouveau pont " Pierre Aubanel" inauguré début novembre 2019 à Saint-Gilles en est la parfaite illustration. Près de 4 millions d'euros et 15 ans d'attente. En 2004, une étude montre que le vieux pont métallique qui enjambe le canal du Rhône à Sète présente des signes de corrosion et des fissures. Construit en 1911, il n'est plus adapté à la circulation moderne. Impossible pour deux camions de s'y croiser. Ce n'est qu'en 2015 que le département donne son aval pour sa reconstruction. Il faudra encore attendre 4 ans avant que le nouveau pont soit mis en service à l'automne 2019. " _Les procédures administratives, les études d'impact, les enquêtes publiques, les appels d'offre, la durée des travaux font qu'_il faut 4 ans pour construire un tel ouvrage" explique le maire Eddy Valladier.

Eddy Valladier, le maire de Saint-Gilles Copier

Le nouveau pont "Pierre Aubanel" a été inauguré début novembre 2019. Il est conçu pour un trafic de 11 000 véhicules par jour sans restriction de tonnage. C'est le département qui l'a financé en partie (30% de la part de la Région, 1% pour la commune).