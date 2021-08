789 000 passagers arrivés en Corse par avion

La saison touristique avait pourtant mal débuté. Ou du moins tardivement et de manière assez calme en raison de la crise Covid. Mais, petit à petit, l'affluence était au rendez-vous au cœur de la saison. En juillet, la Corse avait déjà retrouvé les mêmes chiffres qu'en 2019. En août, ça s'est confirmé. Notamment sur le Sud de l'île.

"Sur les aéroports d'Ajaccio et de Figari, les chiffres dépassent mêmes ceux de 2019, souligne Laurent Poggi, directeur de la concession aéroportuaire de Corse-du-Sud. On enregistre une progression de 14% à Ajaccio, c'est à dire plus de 35 000 passagers en plus. Même chose à Figari où l'augmentation est encore plus nette. On parle d'une augmentation de plus de 30% avec 45 000 passagers de plus qu'en 2019", ajoute-t-il.

Si le contexte économique a plus profité aux compagnies aériennes low cost, il n'en reste pas moins que les autres compagnies ont su sortir leur épingle du jeu. C'est la cas d'Air Corsica.

"On peut parler d'un mois d'août comparable voire encore plus satisfaisant, sur certaines lignes, à 2019, se félicite le président du directoire d'Air Corsica, Luc Bereni. On atteint des taux de remplissage des avions qui avoisine les 80%. Pour une compagnie aérienne, c'est très honorable".

Sur le mois d'août, 789 000 personnes sont arrivées dans l'île par avion. Du côté des compagnies et de la chambre de commerce, on espère voir la saison glisser un peu plus tard cette année. C'est en tout cas ce qui se profile au vu du nombre de réservations déjà enregistrées sur le mois de septembre.